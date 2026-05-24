Russell presenetil še samega sebe: Ta čas je prišel kot strela z jasnega

George Russell v Kanadi nadaljuje z odličnimi predstavami. Po zmagi na petkovih kvalifikacijah in sprintu je bil najboljši tudi na sobotnih kvalifikacijah in si tudi za nedeljsko dirkaško preizkušnjo zagotovil najboljši startni položaj. To je že njegov tretji "pole position" v Montrealu, saj je na tej stezi v kvalifikacijah slavil že lani in predlani.

Toda sprva mu ni kazalo najbolje. V prvem delu kvalifikacij je končal na osmem mestu, v drugem pa na šestem mestu. "Po sprintu je vedno težko preklopiti na kvalifikacijsko dirkanje, saj je način vožnje povsem drugačen. Z ekipo smo na podlagi vremenske napovedi za nedeljo napravili nekaj sprememb, analizirati bomo morali, če smo z njimi storili korak v pravo smer," je po koncu kvalifikacij razlagal Britanec. Tudi v zadnjem delu kvalifikacij sprva ni bil na samem vrhu. Pred postankom v garaži sploh ni postavil časa, nato pa na stezo zapeljal pred ostalimi in prazno stezo izkoristil za preboj na tretje mesto. V svojem zadnjem hitrem krogu pa je presenetil vse, še samega sebe, in s časom 1:12.578 skočil na prvo mesto. Osvojil je svoj drugi letošnji, skupno pa deveti "pole position" v karieri.

"Čas v mojem zadnjem hitrem krogu je prišel kot strela z jasnega. Po tako zahtevnih kvalifikacijah je bil zares vrhunski občutek, da mi je uspelo sestaviti odličen krog in skočiti na vrh lestvice. Epsko," je misli strnil Russell, ki pa je priznal, da tokrat ni bil najkonkurenčnejši. "Kimi Antonelli je bil hitrejši od mene, oba Mercedesa pa nisva bila tako spredaj kot na kvalifikacijah za sprint. Bilo je zelo zahtevno, ampak v zadnjem poskusu mi je uspelo prilagoditi svojo vožnjo in odpeljati odličen krog."

Prevlado Mercedesa je z drugim mestom potrdil Antonelli. Za moštvenim kolegom je zaostal le za 68 tisočink sekunde in tako kot na kvalifikacijah za sprint tudi tokrat pobral drugo mesto, nad rezultatom pa se ni pritoževal. "Zelo sem zadovoljen. Seveda sem imel še nekaj rezerve, toda George je odpeljal odličen krog. Pogled pa že uperjam proti nedeljskemu dnevu," je dejal Italijan. Mladenič ostaja zelo zanesljiv v kvalifikacijah, saj je prav vse letošnje dirke začel iz prve startne vrste. Vremenska napoved za nedeljo pa ni preveč obetavna, saj je za območje Montreala napovedan dež. To bi lahko precej vplivalo tudi na izid dirke, česar se zaveda tudi Antonelli. "Bomo videli, kaj bo povedalo vreme. V vsakem primeru pa bomo skušali biti pripravljeni na vse," je zatrdil vodilni v svetovnem prvenstvu.

Tretji čas je postavil McLarnov Lando Norris. Tudi on je bil z izkupičkom zadovoljen, predvsem pa ga veseli, da se je uspel približati Mercedesoma. "Zdi se mi, da smo svoje delo opravili dobro. Na tej stezi je zelo zahtevno sestaviti popoln krog, a menim, da smo se dobro odrezali. Jasno je, da sta Mercedesova dirkača nekoliko hitrejša, je pa lepo, da smo jima tokrat prišli bližje kot dan poprej," je dejal aktualni prvak. Britanec je bil med najboljšimi tudi na sprintu, zasedel je drugo mesto in zaostal le za Russllom. Zaveda se, da ga v nedeljo čaka težje delo. "Dopoldne sem se na sprintu zelo zabaval, bo pa v nedeljo vreme drugačno. Sproti bomo videli, kaj lahko postorimo. Smo pa v dobrem položaju, v položaju, v katerem moramo biti."

Je pa sprint zaznamovalo predvsem bližnje srečanje med Russllom in Antonellijem, ko je Italijan po dotiku z Britancem zapeljal s steze. Čeprav je bil Antonelli med sprintom besen na svojega moštvenega kolega, je Russell po kvalifikacijah priznal, da sta dogodek že pustila za sabo. "Po dopoldanskem sprintu sva se pogovorila, oba sva poklicna dirkača, oba veva, kaj je treba storiti, in oba se spoštujeva. Mislila sva, da se bova samo midva borila za zmago, toda videla sva, da so tudi ostali konkurenčni. In če bo jutri res deževno, bo to pomenilo še en dodaten izziv. Trenutno razmišljava le o tem, da bova stala na najvišji stopnički," je zagotovil zmagovalec sprinta.

