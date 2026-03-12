Naslovnica
Formula 1

Russell previden pred VN Kitajske: 'Ferrari je še vedno naš največji tekmec'

Šanghaj, 12. 03. 2026 20.49

Avtor:
Lu.M
George Russell

Dirkači formule 1 bodo s prvim prostim treningom otvorili drugi dirkaški vikend letošnje sezone. Pred VN Kitajske bodo dirkači preverili razmerja moči. Prejšnji vikend je v Avstraliji dominiral Mercedes, zmagal je George Russell, na drugo mesto se je uvrstil njegov moštveni kolega Kimi Antonelli. Zmagoviti Britanec se še kako dobro zaveda nevarnosti Ferrarija, za katerega meni, da njegovi ekipi predstavlja največjo nevarnost. Prosti treningi se začnejo ob 4.00, prenos boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Ob 8.30 pa se začnejo kvalifikacije za sprint dirko, tudi te boste na v prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

FOTO: VOYO

Kljub navidez dominantni predstavi na uvodni dirki v Avstraliji je George Russell previden z napovedmi pred VN Kitajske. Ekipa Mercedesa je dominirala predvsem v sobotnih kvalifikacijah, na sami dirki pa se je približal Ferrari s Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom.

"Charles mi je v Melbournu predstavljal ogromen izziv, do prihoda varnostnega avtomobila na stezo je bil celo hitrejši od mene. V kvalifikacijah smo bili hitrejši, kot smo pričakovali, v nedeljo je bil znova blizu Ferrari, mislimo, da bo tako tudi tokrat," je pred azijsko preizkušnjo dejal Russell.

FOTO: Profimedia

28-letni Britanec pričakuje, da bo italijanska ekipa največja prepreka med njim in prvim osvojenim naslovom svetovnega prvaka: "Kot smo lahko videli v Avstraliji, bodo pri Ferrariju najbolj nevarni v tej sezoni. Hiter je bil tudi Verstappen, z lahkoto bi končal med prvimi tremi. Moramo nadaljevati s takšnim tempom, Ferrari in vse ostale ekipe zagotovo ne bodo popuščale," je še povedal Russell.

formula 1 vn kitajske george russell

