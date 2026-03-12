Russell previden pred VN Kitajske: 'Ferrari je še vedno naš največji tekmec'

Kljub navidez dominantni predstavi na uvodni dirki v Avstraliji je George Russell previden z napovedmi pred VN Kitajske. Ekipa Mercedesa je dominirala predvsem v sobotnih kvalifikacijah, na sami dirki pa se je približal Ferrari s Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom.

"Charles mi je v Melbournu predstavljal ogromen izziv, do prihoda varnostnega avtomobila na stezo je bil celo hitrejši od mene. V kvalifikacijah smo bili hitrejši, kot smo pričakovali, v nedeljo je bil znova blizu Ferrari, mislimo, da bo tako tudi tokrat," je pred azijsko preizkušnjo dejal Russell.