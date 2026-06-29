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Formula 1

Russell se spet zaveda, da spada med najboljše

Spielberg, 29. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
George Russell

George Russell je po zmagoslavnem uvodnem vikendu sezone zdaj v Avstriji drugič v letošnjem letu stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. "Minilo je kar nekaj časa, tako da je ta zmaga nekaj posebnega," so besede, s katerimi je Britanec opisal svoj uspeh, ki ga je v skupnem seštevku prvenstva dvignil na drugo mesto.

George Russell je na avstrijskem Štajerskem poskrbel za konec tedna, ki mu bo za vedno ostal v spominu. Sobotni spored je odprl z najboljšim časom prostega treninga in si nato v kvalifikacijah priboril najboljši štartni položaj, na nedeljski dirki za VN Avstrije pa večji del preizkušnje narekoval tempo in prišel do zanesljive in pomembne zmage.

"Odlično je spet biti na najvišji stopnički. Minilo je kar nekaj časa, tako da je ta zmaga nekaj posebnega," je v prvem odzivu po zmagi povedal Britanec, za katerim je ciljno črto prevozil Max Verstappen. "Red Bull, na čelu z Maxom, je bil ta konec tedna izjemno hiter, iskrene čestitke," je nadaljeval Mercedesov dirkač.

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Njegov moštveni kolega Kimi Antonelli je končal na tretjem mestu in ima zdaj na vrhu lestvice pred Russllom 40 točk prednosti. "V vsakem krogu sem moral pritiskati, saj sem vedel, kako hitri so bili fantje za menoj. Kimi je izjemno hiter skozi vso sezono, zato sem vsak krog pogledoval na zaslon za merjenje časa," je dodal Russell.

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Odlično formo bo želel prenesti na naslednje prizorišče, ko bo dirkal pred domačim občinstvom. Dirkači se bodo na slovitem Silverstonu merili že prihodnji konec tedna, Russell pa si je z najboljšima časoma na zadnjih dveh kvalifikacijah nabral prepotrebno samozavest: "Težke dirke te vsekakor psihološko preizkusijo, zato sta bila zadnja dva dirkaška konca tedna zame izjemno pomembna, saj sta me spomnila, da sem tega še vedno sposoben. Zelo se veselim naslednjega tedna in srečanja z domačimi navijači."

formula 1 george russell vn avstrije

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