Russell se spet zaveda, da spada med najboljše

George Russell je na avstrijskem Štajerskem poskrbel za konec tedna, ki mu bo za vedno ostal v spominu. Sobotni spored je odprl z najboljšim časom prostega treninga in si nato v kvalifikacijah priboril najboljši štartni položaj, na nedeljski dirki za VN Avstrije pa večji del preizkušnje narekoval tempo in prišel do zanesljive in pomembne zmage.

"Odlično je spet biti na najvišji stopnički. Minilo je kar nekaj časa, tako da je ta zmaga nekaj posebnega," je v prvem odzivu po zmagi povedal Britanec, za katerim je ciljno črto prevozil Max Verstappen. "Red Bull, na čelu z Maxom, je bil ta konec tedna izjemno hiter, iskrene čestitke," je nadaljeval Mercedesov dirkač.