Russell v lovu na drugo zmago v sezoni in prekinitev dominacije Antonellija

Formula 1 - VN Barcelone FOTO: VOYO

Dirkači formule 1 so vikend v Barceloni začeli s petkovima prostima treningoma. Prvega je dobil Britanec George Russell pred Oscarjem Piastrijem in Charlesom Leclercom. Prvi trening je izpustilo kar nekaj najboljših dirkačev, med njimi sta bila tudi vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli in Lewis Hamilton. Zato so na prvem treningu nastopili tudi nekateri novinci, med katerimi je najbolj izstopal aktualni prvak formule 2 Leonardo Fornaroli, ki je postavil peti najhitrejši čas.

Na drugem treningu smo na stezi videli vse najboljše dirkače v kraljici motošporta. Zaključek petkovega dogajanja je pripadel dirkaču McLarna Landu Norrisu, ki je slavil pred zmagovalcem prvega treninga Russellom. Tretji je bil Norrisov moštveni kolega Piastri. Četrto mesto je pripadlo Charlesu Leclercu, peti pa je bil Antonelli.

Sobotno dogajanje se je začelo s prostim treningom. Po dogajanju na uvodnih treningih smo pričakovali dvoboj med moštvi Mercedesa in McLarna. Zadnje dogajanje pred kvalifikacijami je ponovno pripadlo Russellu, ki se ta konec tedna odlično počuti v svojem dirkalniku. Drugo mesto je osvojil Oscar Piastri pred osmoljencem domače dirke v Monaku minuli konec tedna Leclercom. Četrto mesto je osvojil Norris, za njim pa so se uvrstili Hamilton, Max Verstappen, Antonelli in Isack Hadjar. Uvodna dva dela kvalifikacij sta minila brez večjih posebnosti. Edino večje presenečenje je bilo zadnje mesto domačina Fernanda Alonsa, za katerega bo morda današnja dirka zadnja v Barceloni, saj se mu po izteku letošnje sezone izteče pogodba z Aston Martinom, dirka v Barceloni pa naj bi se v koledar vrnila v letu 2028. Še najbolj zanimivo dogajanje je bilo v zadnjem delu kvalifikacij.

Po tem ko sta hitra časa postavila Piastri in Verstappen, je Leclerc trčil s svojim dirkalnikom, zaradi česar so bile kvalifikacije za nekaj časa prekinjene. Po nadaljevanju je kazalo, da bosta dirko iz prve štartne vrste danes začela dirkača Mercedesa, ko se je čisto na koncu med njiju s Ferrarijem vrinil Hamilton, ki bo danes prvič štartal s prve štartne vrste, odkar se je pridružil Ferrariju. Komu bo na koncu pripadla čast, da bo ob koncu dirke stopil na najvišjo stopničko, preverite na Kanalu A in VOYO, ko začnemo z neposrednim prenosom studijskega dela ob 14.30.