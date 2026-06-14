Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1
v živo

Russell v lovu na drugo zmago v sezoni in prekinitev dominacije Antonellija

Barcelona, 14. 06. 2026 13.49 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
George Russell

Pred nami je še zadnje dejanje dirkaškega konca tedna za VN Barcelone v Formuli 1. Najboljši štartni položaj si je v kvalifikacijah za nedeljsko dirko priboril George Russell pred Lewisom Hamiltonom in vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonellijem. Sobotne kvalifikacije je zaznamoval trk Charlesa Leclerca, ki bo dirko začel z 10. mesta. Dirko si boste lahko od 14.30 dalje, ko začnemo s studijskim delom, ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
14.34

Osmoljenec kvalifikacij Leclerc

Monačan je v enem izmed ovinkov izgubil nadzor nad vozilom in treščil v varnostno ograjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo
14.32

'Pole-position' pripadel Georgu Russllu

Britanec v barvah Mercedesa je bil najhitrejši na včerajšnjih kvalifikacijah. Prvo startno vrsto dopolnjuje dirkač Ferrarija Lewis Hamilton, tretji pa je trenutno vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Russell zmagovalec kvalifikacij, Leclerc treščil v zaščitno ograjo
14.31

Studijski del že na Kanalu A in VOYO

Naša ekipa je za vas pripravila bogat studijski del, ki si ga že lahko ogledate na Kanalu A in VOYO. Z vami so Eva Koderman Pavc, Nina Jerančič in naš komentator Aljaž Golčer

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.30

Ljubiteljice in ljubitelji Formule 1, lep pozdrav!

Danes bomo skupaj pospremili Veliko nagrado Katalonije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Barcelone
Formula 1 - VN Barcelone
FOTO: VOYO

Dirkači formule 1 so vikend v Barceloni začeli s petkovima prostima treningoma. Prvega je dobil Britanec George Russell pred Oscarjem Piastrijem in Charlesom Leclercom. Prvi trening je izpustilo kar nekaj najboljših dirkačev, med njimi sta bila tudi vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli in Lewis Hamilton. Zato so na prvem treningu nastopili tudi nekateri novinci, med katerimi je najbolj izstopal aktualni prvak formule 2 Leonardo Fornaroli, ki je postavil peti najhitrejši čas.

Preberi še Russell zmagovalec kvalifikacij, Leclerc treščil v zaščitno ograjo

Na drugem treningu smo na stezi videli vse najboljše dirkače v kraljici motošporta. Zaključek petkovega dogajanja je pripadel dirkaču McLarna Landu Norrisu, ki je slavil pred zmagovalcem prvega treninga Russellom. Tretji je bil Norrisov moštveni kolega Piastri. Četrto mesto je pripadlo Charlesu Leclercu, peti pa je bil Antonelli.

Preberi še Je to začetek konca? Alonso priznal, da bi lahko še zadnjič dirkal v Barceloni

Sobotno dogajanje se je začelo s prostim treningom. Po dogajanju na uvodnih treningih smo pričakovali dvoboj med moštvi Mercedesa in McLarna. Zadnje dogajanje pred kvalifikacijami je ponovno pripadlo Russellu, ki se ta konec tedna odlično počuti v svojem dirkalniku. Drugo mesto je osvojil Oscar Piastri pred osmoljencem domače dirke v Monaku minuli konec tedna Leclercom. Četrto mesto je osvojil Norris, za njim pa so se uvrstili Hamilton, Max Verstappen, Antonelli in Isack Hadjar.

Uvodna dva dela kvalifikacij sta minila brez večjih posebnosti. Edino večje presenečenje je bilo zadnje mesto domačina Fernanda Alonsa, za katerega bo morda današnja dirka zadnja v Barceloni, saj se mu po izteku letošnje sezone izteče pogodba z Aston Martinom, dirka v Barceloni pa naj bi se v koledar vrnila v letu 2028. Še najbolj zanimivo dogajanje je bilo v zadnjem delu kvalifikacij.

Preberi še Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo

Po tem ko sta hitra časa postavila Piastri in Verstappen, je Leclerc trčil s svojim dirkalnikom, zaradi česar so bile kvalifikacije za nekaj časa prekinjene. Po nadaljevanju je kazalo, da bosta dirko iz prve štartne vrste danes začela dirkača Mercedesa, ko se je čisto na koncu med njiju s Ferrarijem vrinil Hamilton, ki bo danes prvič štartal s prve štartne vrste, odkar se je pridružil Ferrariju.

Komu bo na koncu pripadla čast, da bo ob koncu dirke stopil na najvišjo stopničko, preverite na Kanalu A in VOYO, ko začnemo z neposrednim prenosom studijskega dela ob 14.30.

Formula 1- VN Barcelone
Formula 1- VN Barcelone
FOTO: 24ur.com
formula 1 vn barcelone george russell charles leclers

Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo

24ur.com Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo
24ur.com Antonelli postal najmlajši dirkač z najboljšim startnim položajem
24ur.com Russell zmagovalec kvalifikacij, Leclerc treščil v zaščitno ograjo
24ur.com Russell najhitrejši, Antonelli za njim za znova dominanten Mercedes
24ur.com Russell zmagovalec dramatičnega sprinta v Montrealu
24ur.com Russell do druge sprinterske zmage v karieri, pri vrhu še Ferrarija
24ur.com Russell dominiral, Hamilton razočaral, Verstappen po trku šele z 20. mesta
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758