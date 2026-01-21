Naslovnica
Formula 1

S kakšnim dirkalnikom bo v novi sezoni tekmoval Audi?

Berlin, 21. 01. 2026 10.35 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Audi formula 1

Nekdanja ekipa Kick Sauber bo v letu 2026 nastopila pod imenom Audi kot tovarniška ekipa. Skupaj z dirkačema Nicom Hülkenbergom in Gabrielom Bortoletom so v nemški prestolnici predstavili dirkalnik za prihajajočo sezono.

Audi bo svoj prvi dirkalnik poganjal z lastno pogonsko enoto, ki jo je razvil posebej za novo regulativo 2026, in bo s tem prevzel popoln nadzor nad razvojem tako motorja kot šasije. Kot pravijo, gre za ambiciozen in dolgoročen načrt – ciljajo na to, da bodo do leta 2030 konkurenčni za naslov svetovnega prvaka.

Audi formula 1
Audi formula 1
FOTO: X

"To ni samo predstavitev, ampak začetek novega poglavja za Audi. Formula 1 je najzahtevnejši oder v svetu motošporta in tukaj nismo zgolj zato, da tekmujemo," je med drugim povedal direktor podjetja Audi Gernot Dollner, kateremu se je pridružil tudi vodja ekipe Jonathan Wheatley: "V ta dirkalnik je bilo vloženih na tisoče ur trdega dela izjemno nadarjene skupine ljudi. Pot začenjamo s ponosom, a hkrati s ponižnostjo. Naše poslanstvo je, da v vsak del te ekipe vtisnemo DNK zmagovalcev prvenstev."

Za volanom dirkalnika bosta v drugo skupno sezono vstopila Nemec Nico Hülkenberg in Brazilec Gabriel Bortoleto. Hülkenberg je lani na Silverstonu dosegel dolgo pričakovano prvo stopničko v karieri. "Po dolgih letih v karavani formule 1 se naučiš ločevati med ambicijo in sposobnostjo. To, kar čutim tukaj, je globoka resnost in neverjetna energija, ki to ekipo ločujeta od drugih," je povedal 38-letni nemški dirkač.

