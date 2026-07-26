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Formula 1

Sainz po trku s Piastrijem: Trčenje je bilo neizbežno

Mogyorod, 26. 07. 2026 21.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Carlos Sainz

Za dirkači Formule 1 je zadnja dirka pred poletnim premorom. Veliko nagrado Madžarske je dobil Lando Norris, ki je slavil svojo prvo zmago, potem ko je slavil naslov svetovnega prvaka. Med dirko smo videli tudi veliko zanimivega dogajanja, med katerim je bilo najbolj zanimivo trčenje med Carlosom Sainzem in Oscarjem Piastrijem, za katero je Sainz po dirki izjavil, da je bilo neizbežno.

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Oscar Piastri in Carlos Sainz sta se med seboj zapletla na sredini dirke za veliko nagrado Madžarske. Piastri je po drugem postanku v boksih na stezo zapeljal za Sainzem. Do incidenta med dirkačema je prišlo v drugem ovinku, ko je želel dirkač McLarna v lovu na zmago čim prej prehiteti Sainza v Williamsu, ki se je na stezi bojeval s Fernandom Alonsom, a Španec Avstralca za seboj ni videl, kar je vidno razjezilo Piastrija. "Umakni se, jebeni idiot. O moj bog," je po radiu zavpil razjarjeni Piastri.

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Po dirki se je oglasil Sainz, ki je povedal, da je bil trk med dirkačema neizbežen. "Na volanu nismo imeli modrih lučk, ki nam običajno – ko se borimo za položaj, kot smo se v tistem primeru – pomagajo razumeti, ali nas prehitevajo za krog ali ne. V tistem trenutku nisem imel pojma, da me bo kdo prehitel, poleg tega pa sem se hudo boril s Fernandom in ga poskušal prehiteti v ovinku, in Piastrija nisem pričakoval tam."

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