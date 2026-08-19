Albon in Sainz podaljšala sodelovanje z Williamsom

Odkar se je Alex Albon leta 2022 pridružil Williamsu, je Tajec ključni vodja pri preoblikovanju ekipe tako na stezi kot zunaj nje, in podaljšanje pogodbe je jasen znak vere obeh strani v dolgoročni napredek, ki ga dosega kljub zahtevnemu letu 2026. Tridesetletnikova dirkaška spretnost in inteligenten pristop sta prinesla nekaj izjemnih rezultatov, ki so mu v prejšnji sezoni pomagali doseči končno 8. mesto v prvenstvu s 73 točkami, Williams pa je imel za seboj najboljšo sezono po letu 2016. Bil je gonilna sila sprememb, saj se je moštvo lotilo projekta popolne prenove – vlaganja v ljudi, orodja, tehnologijo in procese, potrebne za izzivanje konkurence na čelu štartne ravnine.

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"Odkar sem se leta 2022 pridružil ekipi Atlassian Williams, je preobrazbo, ki jo je ta ekipa doživela, težko opisati z besedami. Eno težko leto ne pove celotne slike in mi daje le še večje motivacije, da še naprej gradim in se skupaj z moštvom in našimi navijači trudim doseči velike stvari. Naša zgodba še ni končana, zato se zdaj v celoti osredotočam na to, da storim vse, kar je potrebno, da se vrnemo na dirkaško stezo," je ob podaljšanju pogodbe dejal dirkač z največ nastopi na dirkah za britansko moštvo.

Sodelovanje z Williamsom podaljšal tudi Sainz

Le dan po tem, ko je Albon podaljšal zvestobo Williamsu, je enako storil tudi njegov moštveni kolega Carlos Sainz. Štirikratni zmagovalec dirk se je moštvu pridružil leta 2025 in je odigral ključno vlogo pri prenovi ekipe, saj je združil podroben inženirski pristop s surovo hitrostjo, gladkim dirkanjem in neomajno odločenostjo za izboljšanje zmogljivosti na vseh področjih.

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Lani sta Albon in Sainz skupaj dosegla najboljšo sezono za Williams po letu 2016, Španec pa je za ekipo dosegel nekaj izjemnih rezultatov. Vrhunec je bila prva uvrstitev na stopničke za Williams s tretjim mestom v Bakuju, ki mu je sledila še uvrstitev na stopničke za sprint v Austinu in ponovni obisk odra v Katarju.

"Z navdušenjem naznanjam nadaljevanje svoje poti z družino ekipe Atlassian Williams! Resnično verjamem v ljudi, ki sestavljajo to ekipo, ter v naložbe in trdo delo, ki se dogaja v ozadju. Skupaj imamo vse, kar je potrebno, da to obrnemo na bolje. Predan sem, kot sem bil prvi dan, da pomagam Williamsu, da se vrne tja, kamor spada, in veselim se ustvarjanja še več spominov z ekipo," je ob podaljšanju pogodbe dejal 31-letnik.

Vodja ekipe Williams James Vowles. FOTO: AP

Svoje navdušenje je izrazil tudi vodja ekipe James Vowles: "Vse od trenutka, ko se je pridružil ekipi, sta bila Carlosov talent za volanom in predanost v moštvu izjemno dragocena za ta projekt – iz dneva v dan je delal s svojimi inženirji, da bi našel vsako milisekundo. Je vodja te ekipe in navdušen sem, da vidi, kaj je mogoče doseči, medtem ko jo še naprej obnavljamo. Ne izstopata le njegova dirkaška spretnost in hitrost, temveč tudi delo, ki ga opravlja v zakulisju pri prizadevanju za visoko zmogljivost." Oba dirkača se bosta imela možnost dokazati že ta konec tedna, ko se karavana Formule 1 vrača na dirkališča za Veliko nagrado Nizozemske. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.