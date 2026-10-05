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Formula 1

Sainz poziva k spremembam pravil: Formula 1 potrebuje resen premislek

Sepang, 05. 10. 2026 17.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Veliko nagrado Bahrajna v Maleziji

Velika nagrada Bahrajna v Maleziji je odprla številna vprašanja o pravilih, ki jih FIA nalaga voznikom in moštvom Formule 1. Direktor Združenja voznikov Grand Prixa Carlos Sainz je ob tem dejal, da so nekateri predpisi FIA neustrezni in da bi jih bilo treba spremeniti.

Delavci na stezi čistijo vodo na stezi po močnem deževju - velika nagrada Bahrajna v Sepangu
Delavci na stezi čistijo vodo na stezi po močnem deževju - velika nagrada Bahrajna v Sepangu
FOTO: AP

Velika nagrada Bahrajna v Maleziji se ni izšla po željah dirkačev, organizatorjev in FIA. Formula 1 se je v tej sezoni zelo potrudila, da bi novi format postal bolj priljubljen kot kadar koli prej, vendar so dirkači še vedno izrazito nezadovoljni z novimi predpisi glede motorjev. Farsični prizori, ki so v nedeljo zaznamovali uvod v dirko za veliko nagrado Bahrajna v Maleziji, so razmere še dodatno zaostrili.

Dirka je bila zaradi močnega dežja prestavljena, steza pa je ostala zelo mokra, saj se je Formula 1 prvič v letošnji sezoni znašla v tako zahtevnih razmerah. Dirkači so zato vozili za varnostnim avtomobilom in pred predvidenim štartom opravili dva formacijska kroga. Pri nizkih hitrostih in slabem oprijemu pa se je pojavila nova težava. Programska oprema, ki je postala pomemben del upravljanja pogonskih enot z bolj uravnoteženo uporabo električne in energije iz motorja z notranjim zgorevanjem, se je znašla v scenariju, ki je presegal njene predvidene parametre. Posledice so bile kaotične in so sprožile številna vprašanja o novih pravilih ter njihovi pripravljenosti na nepredvidljive razmere.

Velika nagrada Bahrajna v Maleziji
Velika nagrada Bahrajna v Maleziji
FOTO: AP

Najprej je Max Verstappen sporočil, da ne more več pospeševati, nato pa je Lewis Hamilton upočasnil in se ustavil. Njegov dirkalnik je bilo treba prisilno ponovno zagnati, da se je lahko znova premaknil. Podobne težave so med počasno vožnjo poročali tudi številni drugi dirkači, medtem ko sta se dirkalnika Haasa in Cadillaca povsem ustavila. Razmere na stezi so postale kaotične, dirkaško polje ni bilo več urejeno, zato je bil štart prekinjen.

Verstappen in Hamilton sta se na nastalo situacijo odzvala tudi s kančkom posmeha. Dogajanje sta primerjala z vožnjo v avtomobilčkih Lego, v katerih sta se pred dirko v Silverstonu v promocijske namene pomerila pred kamerami.

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Kaotičen štart sprožil odziv FIA

FIA je sporočila, da bo skupaj z ekipami in proizvajalci pogonskih enot podrobno preučila dogajanje. Škoda pa je bila že storjena, saj je incident znova izpostavil slabosti novih pogonskih enot in dejstvo, da imajo dirkači pri upravljanju njihovega delovanja vse manj neposrednega vpliva.

Težave je povzročila kombinacija nizkih vrtljajev motorja, slabega oprijema in nastavitev steze, ki niso bile združljive s programsko opremo za upravljanje energije v mokrih razmerah. FIA je incident opisala kot nepričakovano napako sistema. Predstavniki FIE so v izjavi zapisali: "Med ogrevalnim krogom je kombinacija nizkih vrtljajev motorja, slabega oprijema in nastavitev za upravljanje energije v mokrih razmerah na stezi Sepang pri številnih dirkalnikih povzročila neželeno izgubo moči," in dodali: "Zaradi tega je tehnični oddelek na prizadetih področjih odpravil omejitev porabe energije. To je storil s posodobitvijo programske opreme, ki je bila vsem ekipam poslana med prekinitvijo zaradi močnega dežja. Ekipam je tako omogočila izvedbo potrebnih sprememb na pogonskih sklopih pred začetkom dirke."

Carlos Sainz
Carlos Sainz
FOTO: Profimedia

Sainz želi spremembe

Carlos Sainz, direktor Združenja voznikov Grand Prixa (GPDA) in dirkač Williamsa, je po dirki kritično ocenil nove tehnične predpise, ki so v Formuli 1 začeli veljati letos.

"Jasno je, da so predpisi izjemno zapleteni za voznike, ekipe, proizvajalce pogonskih enot in vse druge, ki so vključeni v ta šport. Kdo se je pred petimi leti odločil, da je to prava smer?" se je vprašal Sainz.

"Očitno je bila odločitev, sprejeta pred štirimi ali petimi leti, napačna. Kot šport se moramo iz teh napak nekaj naučiti in poskrbeti, da jih v prihodnje ne bomo več ponavljali," je še dodal.

Sainzove pripombe so del širše razprave o novih pravilih za pogonske enote, ki so v veljavo stopila z letošnjo sezono. Nova generacija motorjev prinaša bistveno večjo vlogo električnega dela pogonske enote, saj je razmerje med močjo motorja z notranjim zgorevanjem in električnega sistema približno 50 : 50.

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Razlagalnik

FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) je mednarodna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1904, ki deluje kot najvišji organ za urejanje avtomobilističnega športa po vsem svetu. Njena glavna naloga v Formuli 1 je določanje tehničnih in športnih pravil, zagotavljanje varnostnih standardov na dirkališčih ter nadzor nad poštenim tekmovanjem med moštvi in vozniki.

Združenje voznikov Grand Prixa (Grand Prix Drivers' Association - GPDA) je organizacija, ki zastopa interese dirkačev Formule 1. Ustanovljeno je bilo leta 1961 in služi kot kolektivni glas voznikov pri pogovorih s FIA in lastniki komercialnih pravic športa, zlasti glede vprašanj varnosti, delovnih pogojev in prihodnjega razvoja pravil v športu.

Sodobna pogonska enota v Formuli 1 ni le motor, temveč visoko kompleksen hibridni sistem. Sestavljen je iz motorja z notranjim zgorevanjem (običajno 1,6-litrski V6 s turbopuhalom) in dveh električnih sistemov za rekuperacijo energije: MGU-K (kinetična energija pri zaviranju) in MGU-H (toplotna energija iz izpušnih plinov). Ta sistem omogoča izjemno učinkovito pretvorbo energije, pri čemer se shranjena električna energija uporablja za dodatno moč med pospeševanjem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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