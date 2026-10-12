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Formula 1

Se je začelo obdobje prevlade Red Bulla?

Singapur, 12. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Max Verstappen

Dirkaški konec tedna v Singapurju je pripadel Maxu Verstappnu iz ekipe Red Bull. Nizozemec je dobil sprint kvalifikacije, sprint dirko in kvalifikacije za nedeljsko dirko, na kateri je tudi zmagal. Na vrhuncu Velike nagrade Singapurja je vodil celotno dirko in zmagal drugič zapored.

Max Verstappen je dosegel drugo zmago v letošnji sezoni in prvo zmago na Veliki nagradi Singapurja v karieri. Verstappen je s tem pokazal svojo dominantnost, a možnosti za naslov prvaka nima, s takšnim tempom pa lahko osvoji drugo mesto.

Konec dirkaškega tedna smo spremljali tudi zadnjo sprint dirko sezone, ki so jo organizatorji morali prestaviti zaradi dežja. S prvega mesta je začel prav Verstappen, a ga je na startu prehitel George Russell. Na Verstappnovo srečo se je Russell že v drugem krogu zaletel v ograjo in končal sprint dirko. Na sprint dirki pa smo videli tudi trčenje dirkačev ekipe McLaren.

Prvi v skupnem seštevku Kimi Antonelli je po dirki v Singapurju svojo prednost pred drugim Russellom povečal na kar 102 točki. Naslov prvaka bi lahko osvojil že na naslednji dirki, ki bo čez dva tedna v Austinu. Spremljali jo boste lahko na Kanalu A in VOYO.

"Ali res? Resnično? No, poskusimo se s tem ne obremenjevati in dokončajmo, kar smo začeli," je dejal Antonelli, ko so mu iz ekipe Mercedes povedali novico o točkah v skupnem seštevku.

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Formula 1 Max Verstappen VN Singapurja

Verstappen do druge zaporedne zmage

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