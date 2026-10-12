Se je začelo obdobje prevlade Red Bulla?

Max Verstappen je dosegel drugo zmago v letošnji sezoni in prvo zmago na Veliki nagradi Singapurja v karieri. Verstappen je s tem pokazal svojo dominantnost, a možnosti za naslov prvaka nima, s takšnim tempom pa lahko osvoji drugo mesto.
Konec dirkaškega tedna smo spremljali tudi zadnjo sprint dirko sezone, ki so jo organizatorji morali prestaviti zaradi dežja. S prvega mesta je začel prav Verstappen, a ga je na startu prehitel George Russell. Na Verstappnovo srečo se je Russell že v drugem krogu zaletel v ograjo in končal sprint dirko. Na sprint dirki pa smo videli tudi trčenje dirkačev ekipe McLaren.
Prvi v skupnem seštevku Kimi Antonelli je po dirki v Singapurju svojo prednost pred drugim Russellom povečal na kar 102 točki. Naslov prvaka bi lahko osvojil že na naslednji dirki, ki bo čez dva tedna v Austinu. Spremljali jo boste lahko na Kanalu A in VOYO.
"Ali res? Resnično? No, poskusimo se s tem ne obremenjevati in dokončajmo, kar smo začeli," je dejal Antonelli, ko so mu iz ekipe Mercedes povedali novico o točkah v skupnem seštevku.
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