Se je začelo obdobje prevlade Red Bulla?

Max Verstappen je dosegel drugo zmago v letošnji sezoni in prvo zmago na Veliki nagradi Singapurja v karieri. Verstappen je s tem pokazal svojo dominantnost, a možnosti za naslov prvaka nima, s takšnim tempom pa lahko osvoji drugo mesto.

Konec dirkaškega tedna smo spremljali tudi zadnjo sprint dirko sezone, ki so jo organizatorji morali prestaviti zaradi dežja. S prvega mesta je začel prav Verstappen, a ga je na startu prehitel George Russell. Na Verstappnovo srečo se je Russell že v drugem krogu zaletel v ograjo in končal sprint dirko. Na sprint dirki pa smo videli tudi trčenje dirkačev ekipe McLaren.