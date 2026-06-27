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Formula 1

'Še vedno smo en korak za Mercedesom ali vsaj za Kimijem'

Spielberg, 27. 06. 2026 08.35 pred 45 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Oscar Piastri

Za dirkači Formule 1 sta oba petkova prosta treninga, na katerih je bil najhitrejši dirkač Mercedesa Kimi Antonelli. Še najbolj konkurenčen od ostale konkurence je bil McLarnov Oscar Piastri, ki je na prvem prostem treningu dosegel tretje mesto, na drugem pa je bil od njega hitrejši le Italijan. Kljub dobrima rezultatoma Piastri opozarja, da je njegovo moštvo korak za Mercedesom oz. vsaj za Antonellijem. Ali bo Piastriju z ekipo uspelo premagati vodilnega v prvenstvu, bomo izvedeli že danes, ko je ob 12.25 na sporedu tretji prosti trening, nato pa ob 15.55 sledijo še kvalifikacije. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO

Dirkači Formule 1 so se po dvotedenskem premoru vrnili na steze. Tokratno preizkušnjo gosti dirkališče v avstrijskem Spielbergu. V petkovi vročini se je na obeh prostih treningih najbolje znašel vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli. Na prvem sta se mu najbolj približala njegov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell in McLarnov Oscar Piastri. Na drugem prostem treningu pa sta se Italijanu najbolj približala oba McLarna. Piastri je svoj rezultat s prvega treninga izboljšal za eno mesto, na tretjem pa mu je družbo delal njegov moštveni kolega in aktualni svetovni prvak Lando Norris.

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Sodeč po petkovih rezultatih bo Antonellijev največji tekmec na nedeljski dirki Piastri, ki opozarja, da je njegovo moštvo še vedno korak za Mercedesom oz. Antonellijem. "Mislim, da smo korak za Mercedesom – ali vsaj Kimijem –, kar smo pričakovali. Mislim, da je bil kar produktiven dan, poskusili smo veliko stvari," je po končanem petkovem dogajanju dejal Avstralec.

Petkov dan je bil za večino ekip dan, ki so ga zaradi vročine, ki je te dni zajela Avstrijo, zaznamovali slabi oprijemi gum in težave z zavorami. S slednjimi je imel težave na prvem treningu tudi Piastri, ki je med prvimi poročal, da je njegov zavorni pedal zelo nedosleden. "Ničesar ne moremo izumiti čez noč, a zagotovo so področja, ki jih v nadaljevanju lahko izboljšamo," je pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna zaključil Piastri.

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Kdo se bo najbolje znašel v vročini in si na sobotnih kvalifikacijah priboril najboljši štartni položaj za nedeljsko dirko, boste lahko od 15.55 dalje preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, še prej pa je na sporedu tretji prosti trening ob 12.25.

Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO
formula 1 vn avstrije kimi antonelli oscar piastri

Naša ekipa je pripravljena na vikend v avstrijskem Spielbergu

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