'Še vedno smo en korak za Mercedesom ali vsaj za Kimijem'

Dirkači Formule 1 so se po dvotedenskem premoru vrnili na steze. Tokratno preizkušnjo gosti dirkališče v avstrijskem Spielbergu. V petkovi vročini se je na obeh prostih treningih najbolje znašel vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli . Na prvem sta se mu najbolj približala njegov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell in McLarnov Oscar Piastri . Na drugem prostem treningu pa sta se Italijanu najbolj približala oba McLarna. Piastri je svoj rezultat s prvega treninga izboljšal za eno mesto, na tretjem pa mu je družbo delal njegov moštveni kolega in aktualni svetovni prvak Lando Norris .

Sodeč po petkovih rezultatih bo Antonellijev največji tekmec na nedeljski dirki Piastri, ki opozarja, da je njegovo moštvo še vedno korak za Mercedesom oz. Antonellijem. "Mislim, da smo korak za Mercedesom – ali vsaj Kimijem –, kar smo pričakovali. Mislim, da je bil kar produktiven dan, poskusili smo veliko stvari," je po končanem petkovem dogajanju dejal Avstralec.

Petkov dan je bil za večino ekip dan, ki so ga zaradi vročine, ki je te dni zajela Avstrijo, zaznamovali slabi oprijemi gum in težave z zavorami. S slednjimi je imel težave na prvem treningu tudi Piastri, ki je med prvimi poročal, da je njegov zavorni pedal zelo nedosleden. "Ničesar ne moremo izumiti čez noč, a zagotovo so področja, ki jih v nadaljevanju lahko izboljšamo," je pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna zaključil Piastri.