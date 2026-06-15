Šef Mercedesa po odstopu Antonellija kritičen do zanesljivosti dirkalnika

Lewis Hamilton je na dirkališču v Kataloniji dosegel prvo zmago, odkar se je leta 2025 pridružil ekipi Ferrarija, in skupaj sedmo na tem dirkališču, s čimer je postavil rekord. Pred tem je njegova zadnja zmaga v Formuli 1 segala v leto 2024, ko je julija slavil še kot dirkač Mercedesa za Veliko nagrado Belgije. Za Britanca je bila to že 106. zmaga v karieri, obenem pa je postal najstarejši dirkač z zmago v kraljici motošporta po Avstralcu Jacku Brabhamu leta 1970.

Skozi celotne proste treninge in uvodna dela kvalifikacij je kazalo, da se bodo v boju za zmago borili pri Mercedesu ali McLarnu. A svojo računico je pred koncem zadnjega dela kvalifikacij imel Hamilton, ki se je vrinil med vodilna Mercedesa in tako dirko prvič, odkar se je preselil k italijanskemu moštvu, začel s prve štartne vrste. Ko se je dirka prevesila v drugi del, je bil v vodstvu Hamilton pred Georgem Russellom in Kimijem Antonellijem, a s slabšim setom gum. Kot nalašč se je v tistem trenutku pojavila težava Fernanda Alonsa, zaradi česar je bil na stezi virtualni varnostni avto, kar je za postanek v boksih izkoristil Hamilton. Slednji se je na stezo vrnil kot vodilni in prednost obdržal do konca dirke.

Lewis Hamilton je v Barceloni slavil prvo zmago od kar je prestopil k Ferrariju. FOTO: Profimedia

Pet krogov pred koncem je Antonelli sprožil napad na Russella ter ga uspešno prehitel, a trenutno vodilni v prvenstvu je moral dirko predčasno končati zaradi težav z dirkalnikom. Italijan je prvič v letošnji sezoni ostal brez točk. To je bil za ekipo Mercedesa že drugi odstop v letošnji sezoni zaradi tehničnih težav z dirkalnikom, po odstopu Russella v Kanadi. V skladu z novimi predpisi za leto 2026 je zanesljivost dirkalnikov postala vroča tema, saj so se pojavile težave z Mercedesovimi pogonskimi enotami.