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Formula 1

Šef Mercedesa po odstopu Antonellija kritičen do zanesljivosti dirkalnika

Barcelona, 15. 06. 2026 12.17 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Toto Wolff

Za dirkači Formule 1 je sedma letošnja preizkušnja. Po šestih zmagah ekipe Mercedesa na uvodnih dirkah letošnje sezone je tokrat na najvišjo stopničko po koncu dirke stopil Lewis Hamilton v moštvu Ferrarija. Drugi je bil George Russell, tretje mesto pa je zasedel Lando Norris. V zaključku dirke je odmeval odstop Kimija Antonellija, ki je nekaj trenutkov pred tem na drugem mestu prehitel Russlla. Po odstopu zaradi tehničnih težav je bil do dirkalnika v moštvu Mercedesa kritičen šef ekipe Toto Wolff.

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Lewis Hamilton je na dirkališču v Kataloniji dosegel prvo zmago, odkar se je leta 2025 pridružil ekipi Ferrarija, in skupaj sedmo na tem dirkališču, s čimer je postavil rekord. Pred tem je njegova zadnja zmaga v Formuli 1 segala v leto 2024, ko je julija slavil še kot dirkač Mercedesa za Veliko nagrado Belgije. Za Britanca je bila to že 106. zmaga v karieri, obenem pa je postal najstarejši dirkač z zmago v kraljici motošporta po Avstralcu Jacku Brabhamu leta 1970.

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Skozi celotne proste treninge in uvodna dela kvalifikacij je kazalo, da se bodo v boju za zmago borili pri Mercedesu ali McLarnu. A svojo računico je pred koncem zadnjega dela kvalifikacij imel Hamilton, ki se je vrinil med vodilna Mercedesa in tako dirko prvič, odkar se je preselil k italijanskemu moštvu, začel s prve štartne vrste.

Ko se je dirka prevesila v drugi del, je bil v vodstvu Hamilton pred Georgem Russellom in Kimijem Antonellijem, a s slabšim setom gum. Kot nalašč se je v tistem trenutku pojavila težava Fernanda Alonsa, zaradi česar je bil na stezi virtualni varnostni avto, kar je za postanek v boksih izkoristil Hamilton. Slednji se je na stezo vrnil kot vodilni in prednost obdržal do konca dirke.

Lewis Hamilton je v Barceloni slavil prvo zmago od kar je prestopil k Ferrariju.
Lewis Hamilton je v Barceloni slavil prvo zmago od kar je prestopil k Ferrariju.
FOTO: Profimedia

Pet krogov pred koncem je Antonelli sprožil napad na Russella ter ga uspešno prehitel, a trenutno vodilni v prvenstvu je moral dirko predčasno končati zaradi težav z dirkalnikom. Italijan je prvič v letošnji sezoni ostal brez točk.

To je bil za ekipo Mercedesa že drugi odstop v letošnji sezoni zaradi tehničnih težav z dirkalnikom, po odstopu Russella v Kanadi. V skladu z novimi predpisi za leto 2026 je zanesljivost dirkalnikov postala vroča tema, saj so se pojavile težave z Mercedesovimi pogonskimi enotami.

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"Preprosto ne moremo tekmovati za zmago v prvenstvu, če dirkalnik na vsaki drugi dirki odpove," je bil na zanesljivost dirkalnikov Mercedesa kritičen šef moštva Toto Wolff. Slednji je bil mnenja, da so prepiri znotraj ekipe v srednji fazi dirke, ko je Antonelli pritiskal na Russella, morda stali zmage, saj se je Hamilton po zadnjem postanku v boksih pod virtualnim varnostnim avtomobilom lahko vrnil v vodstvo.

"Znotraj moštva smo se trudili dirkati pošteno, a nas je to morda danes stalo zmage, in o tem se moramo pogovoriti z vozniki, kako bomo to počeli, če se za zmago borimo z nekom drugim," je na koncu še dodal Wolff.

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Kateri zvezdniki so si ogledali dirko formule 1 v Barceloni?

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