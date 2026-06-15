Šef Mercedesa po odstopu Antonellija kritičen do zanesljivosti dirkalnika

Lewis Hamilton je na dirkališču v Kataloniji dosegel prvo zmago, odkar se je leta 2025 pridružil ekipi Ferrarija, in skupaj sedmo na tem dirkališču, s čimer je postavil rekord. Pred tem je njegova zadnja zmaga v Formuli 1 segala v leto 2024, ko je julija slavil še kot dirkač Mercedesa za Veliko nagrado Belgije. Za Britanca je bila to že 106. zmaga v karieri, obenem pa je postal najstarejši dirkač z zmago v kraljici motošporta po Avstralcu Jacku Brabhamu leta 1970.
Skozi celotne proste treninge in uvodna dela kvalifikacij je kazalo, da se bodo v boju za zmago borili pri Mercedesu ali McLarnu. A svojo računico je pred koncem zadnjega dela kvalifikacij imel Hamilton, ki se je vrinil med vodilna Mercedesa in tako dirko prvič, odkar se je preselil k italijanskemu moštvu, začel s prve štartne vrste.
Ko se je dirka prevesila v drugi del, je bil v vodstvu Hamilton pred Georgem Russellom in Kimijem Antonellijem, a s slabšim setom gum. Kot nalašč se je v tistem trenutku pojavila težava Fernanda Alonsa, zaradi česar je bil na stezi virtualni varnostni avto, kar je za postanek v boksih izkoristil Hamilton. Slednji se je na stezo vrnil kot vodilni in prednost obdržal do konca dirke.
Pet krogov pred koncem je Antonelli sprožil napad na Russella ter ga uspešno prehitel, a trenutno vodilni v prvenstvu je moral dirko predčasno končati zaradi težav z dirkalnikom. Italijan je prvič v letošnji sezoni ostal brez točk.
To je bil za ekipo Mercedesa že drugi odstop v letošnji sezoni zaradi tehničnih težav z dirkalnikom, po odstopu Russella v Kanadi. V skladu z novimi predpisi za leto 2026 je zanesljivost dirkalnikov postala vroča tema, saj so se pojavile težave z Mercedesovimi pogonskimi enotami.
"Preprosto ne moremo tekmovati za zmago v prvenstvu, če dirkalnik na vsaki drugi dirki odpove," je bil na zanesljivost dirkalnikov Mercedesa kritičen šef moštva Toto Wolff. Slednji je bil mnenja, da so prepiri znotraj ekipe v srednji fazi dirke, ko je Antonelli pritiskal na Russella, morda stali zmage, saj se je Hamilton po zadnjem postanku v boksih pod virtualnim varnostnim avtomobilom lahko vrnil v vodstvo.
"Znotraj moštva smo se trudili dirkati pošteno, a nas je to morda danes stalo zmage, in o tem se moramo pogovoriti z vozniki, kako bomo to počeli, če se za zmago borimo z nekom drugim," je na koncu še dodal Wolff.
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