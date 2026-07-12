Senna razglašen za narodnega heroja

Ayrton Senna se je leta 1960 rodil v Sao Paulu, sedaj pa ga je njegova rodna Brazilija uradno razglasila za nacionalnega heroja. To je nov dokaz, kakšen pomen ima Senna, ki je bil že leta 2023 razglašen za zaščitnika brazilskega športa.

Brazilec je najboljša leta kariere preživel pri McLarnu, kjer je trikrat osvojil naslov prvaka, in sicer v sezonah 1988, 1990, 1991.

Njegovo življenje se je tragično končalo 1. maja 1994 v Imoli, kjer je doživel usodno nesrečo v zloglasnem ovinku "Tamburello". Njegova smrt je pretresla svet formule 1 in sprožila številne spremembe na področju varnosti.