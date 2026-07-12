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Formula 1

Senna razglašen za narodnega heroja

Brasilia, 12. 07. 2026 12.57 pred 28 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA Š.Z.
Ayrton Senna

Eden največjih dirkačev vseh časov je bil v svoji rodni Braziliji razglašen za narodnega heroja. Trikratni svetovni prvak v formuli 1 je pred dobrimi 30 leti tragično preminil za posledicami nesreče, ki se je zgodila na dirki v Imoli.

Ayrton Senna
Ayrton Senna
FOTO: AP

Ayrton Senna se je leta 1960 rodil v Sao Paulu, sedaj pa ga je njegova rodna Brazilija uradno razglasila za nacionalnega heroja. To je nov dokaz, kakšen pomen ima Senna, ki je bil že leta 2023 razglašen za zaščitnika brazilskega športa.

Brazilec je najboljša leta kariere preživel pri McLarnu, kjer je trikrat osvojil naslov prvaka, in sicer v sezonah 1988, 1990, 1991.

Njegovo življenje se je tragično končalo 1. maja 1994 v Imoli, kjer je doživel usodno nesrečo v zloglasnem ovinku "Tamburello". Njegova smrt je pretresla svet formule 1 in sprožila številne spremembe na področju varnosti.

Ayrton Senna še vedno velja za kralja steze v Monaku.
Ayrton Senna še vedno velja za kralja steze v Monaku.
FOTO: Profimedia

Predlog za vpis Senne v spominsko knjigo brazilskih junakov in junakinj je vložil zdajšnji senator in nekdanji astronavt Marcos Pontes, pobudo pa je podprl senator Jorge Kajuru. Zakon je senat odobril po glasovanju na plenarnem zasedanju.

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Knjigo junakov in junakinj domovine so uvedli leta 1992, vsebuje pa imena tistih, ki so pomembno prispevali k izgradnji in obrambi Brazilije. Jeklena knjiga je ves čas razstavljena v Panteonu domovine na trgu Plaza de los Tres Autonomes v prestolnici Brasilii.

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AyrtonS
12. 07. 2026 15.54
Nesmrten 🙏
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