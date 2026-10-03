Vodstvo formule 1 potrdilo: sezona se bo končala v Katarju in Abu Dabiju

Po besedah Stefana Domenicalija bosta dirki v Katarju 29. novembra in Abu Dabiju 6. decembra potekali po načrtih, možnost zaključka sezone v Imoli pa za zdaj ni več aktualna. " To je smer, ki smo jo določili na podlagi informacij in zagotovil, ki smo jih prejeli. To strategijo bomo zasledovali do konca leta ," je dejal Domenicali ob robu dirke za Veliko nagrado Bahrajna, ki poteka v Maleziji.

Že prej v tem letu je bilo vodstvo F1 zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prisiljeno odpovedati dirki za Veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije. Medtem ko dirka za Veliko nagrado Savdske Arabije ni bila ponovno uvrščena v koledar, je bila dirka za Veliko nagrado Bahrajna prestavljena na mednarodno dirkališče Sepang v Maleziji, kjer poteka ta konec tedna. V igri so veliki denarni zneski, saj Katar in Abu Dabi plačujeta visoke pristojbine za uvrstitev v koledar dirk.