Formula 1

Kaj prinašajo uvodni neuradni testi pred novo sezono Formule 1?

Barcelona, 26. 01. 2026 15.26 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Novi dirkalnik RedBulla

V Barceloni se je začel petdnevni neuradni test (v angleščini: shakedown, op. a.) Formule 1, ki bo trajal do 30. januarja. Gre za prvi stik ekip z dirkalniki po zimski prekinitvi in hkrati eno najpomembnejših uvodnih etap sezone.

Kaj sploh je "shakedown"?

Čeprav se dogajanje na stezi zdi podobno klasičnim predsezonskim testom, je v resnici namen drugačen. Shakedown je predvsem prvi trenutek, ko ekipe svoje nove dirkalnike zapeljejo na stezo in preverijo, ali vsi sistemi delujejo, kot so pokazale simulacije in delo v tovarni. Zato ne gre za lovljenje najboljših časov, temveč za zbiranje kilometrov, preverjanje zanesljivosti, delovanje novih komponent ter osnovno umerjanje nastavitev.

Dogodek je zaprt za javnost in medije ter se ne prenaša v živo. Ekipe namreč v tej fazi ne želijo, da bi morebitne začetne težave postale javna tema ali da bi konkurenca prehitro dobila preveč tehničnih informacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Format testiranja je specifičen: čeprav je okno odprto pet dni, lahko posamezna ekipa na stezi preživi skupno tri dni, kar ji omogoča, da svoj termin prilagodi pripravi dirkalnika, logistiki in vremenskim razmeram. Ta fleksibilnost je pomembna, ker številni novi dirkalniki še niso v končni konfiguraciji, ekipe pa v prvih dneh pogosto del časa namenijo tudi delu v garaži in analizi podatkov.

Za razliko od promocijskih snemalnih dni, kjer je delovanje na stezi omejeno, med drugim tudi s kilometrino, je Barcelona priložnost za bistveno bolj sistematično delo. Večina moštev bo v katalonski prestolnici prvič zbrala resnejše število kilometrov, pri čemer so nekateri že pred začetkom shakedowna javno razkrili barvne podobe in tudi prve uradne fotografije novih dirkalnikov.

Prvi dan brez McLarna

Že pred začetkom je bilo jasno, da bodo nekatera moštva taktizirala z izbiro dnevov na dirkališču. Šampionska ekipa McLaren je pojasnil, da na prvi dan ne bo zapeljala na stezo, saj želi z dodatnim časom v tovarni iztisniti še nekaj razvojnega potenciala. Vodja moštva Andrea Stella je poudaril, da je ob tako obsežnih spremembah razvojni zalogaj izjemen. Kljub temu je poudaril, da se dirkalnik do uvoda sezone ne bo drastično spreminjal, saj bo treba najprej "postaviti temelje in razumeti osnovno obnašanje dirkalnika".

Williamsa sploh ni pripotoval v Španijo

Najbolj opazna odsotnost je Williams. Britanska ekipa je sporočila, da v Barceloni ne bo testirala, ker njihov novi dirkalnik še ni pripravljen, zato se bodo priključili pri prvem uradnem testiranju v Bahrajnu. V moštvu, kjer vozita Carlos Sainz in Alex Albon, so ob tem poudarili, da cilj ostaja doseči "maksimalno zmogljivost" dirkalnika, četudi za ceno zamujenih kilometrov na prvem skupnem testu.

Barcelona tako ni prizorišče, kjer bi dobili dokončen odgovor o razmerjih moči, je pa ključen uvod v sezono, ki jo številni že označujejo kot eno najbolj nepredvidljivih zadnjega desetletja. Spremljali jo boste lahko na Kanalu A in VOYO. 

formula 1 barcelona shakedown

