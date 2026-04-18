Smrtna žrtev na Nürburgringu, sožalje izrekel tudi Verstappen

V tragično nesrečo je bilo vpletenih sedem dirkalnikov, ko so Finca Juho Miettinena potegnili iz razbitin, mu reševalci niso mogli več pomagati. Preostalih šest so prepeljali v okoliške bolnišnice, nihče ni v življenjski nevarnosti. Na dirki sodeluje tudi Max Verstappen, ki se pripravlja na glavno dirko te serije, 24-urno preizkušnjo na Nürburgringu, ki bo na sporedu sredi maja.

Juha Miettinen FOTO: Profimedia

Danes ga v trenutku nesreče ni bilo na stezi, kot tudi ne drugega člana njegove ekipe Lucasa Auerja. Po nesreči se je Nizozemec odzval z zapisom na družbenih omrežjih. "Motošport je nekaj, kar imamo vsi radi. A takšni trenutki nas spomnijo, da je lahko tudi zelo nevaren. Sožalje Juhovi družini in vsem, ki so ga imeli radi," je na Instagram zgodbi objavil štirikratni svetovni prvak. Kot poroča dpa, še ni znano, zakaj je prišlo do tragične nesreče.

Max Verstappen na Nürburgringu FOTO: Profimedia