Spa-Francorchamps: od Eau Rougea do avtobusne postaje

Leta 1920 sta takrat še precej daljšo dirkaško stezo v obliki trikotnika na območju Spa-Francorchampsa zasnovala Jules de Their in Henri Langlois van Ophem . Prvo dirko v Ardenih na dirkališču pri Stavelotu je leta 1925 dobil Italijan Antonio Ascari v Alfi Romeo.

Danes steza v dolžino meri sedem kilometrov in je najdaljša v koledarju Formule 1. Velika nagrada Belgije je zato dirka z najmanj krogi, dirkači jih bodo odpeljali le 44. Prav vsak od 19 ovinkov ima svoje ime in zanimivo zgodovino.

Kratki startno-ciljni ravnini, ki od najboljšega startnega položaja meri le 165 metrov, sledi prvi ovinek z imenom La Source. Lasnica nosi ime po vodnih virih v okolici zdraviliškega Spaja.

Dirkače nato čaka pot do ene najbolj znanih kombinacij v svetu motošporta. Ime nosi po potočku Le Raidillon de l'Eau Rouge, pritoku reke Ambleve, ki je nekoč predstavljala mejo med rimskim in germanskim cesarstvom ter pozneje med Belgijo in Nemčijo. Njegova posebnost je, da je zaradi železa v zemlji voda rdečkaste barve, od koder izvira ime Eau Rouge, ki predstavlja spodnji del slovite kombinacije. Sledi mu Raidillon, v prevodu strma pot, ki dirkače ob 15-stopinjskem naklonu popelje 40 metrov višje.

Najlepšo prehitevalno priložnost ponuja dolga ravnina Kemmel, po kateri se steza začne spet spuščati. Deveti ovinek se je nekoč imenoval Speakers Corner, saj se ga je videlo le iz nekdanje kabine uradnega napovedovalca. Pred nekaj leti so ga preimenovali in zdaj nosi ime po najuspešnejšem belgijskem dirkaču vseh časov. To je Jacky Ickx , ki je v Formuli 1 dirkal med letoma 1966 in 1979 ter dosegel 8 zmag.

Dvojni levi ovinek Pouhon nosi ime po mineralnem izviru, ki je dal Spaju zdraviliški sloves. Pomeni namreč kraj, od koder se črpa voda. Še en dvojni ovinek Fagnes pa francosko govoreči obiskovalci zaradi hitre spremembe smeri ljubkovalno imenujejo tudi 'Pif-Paf'.

Svoj ovinek na dirkališču ima še en belgijski dirkač in novinar Paul Frere, ki je svoje edine stopničke osvojil na zadnji, 11. dirki Formule 1 v karieri. Nastopil je na povabilo Enza Ferrarija in z rdečim dirkalnikom na VN Belgije leta 1956 drugi prečkal ciljno črto.

Po slovitem Blanchimontu dirkači krog zaključijo s šikano v obliki črke S. Avtobusno postajo, po kateri nosi ime, so odstranili leta 2007.