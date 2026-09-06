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Formula 1

Srhljiv prizor v Monzi: Leclerc raztreščil svojega Ferrarija

Monza, 06. 09. 2026 15.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Nesreča Charlesa Leclerca v Monzi

Dirka Formule 1 v Monzi se je začela na najslabši možen način. Že v drugem krogu je ob varnostno ograjo hudo trčil Charles Leclerc in končal Ferrarijeve sanje o dvojni zmagi na legendarnem domačem prizorišču. Na srečo je Monačan hitro izstopil iz popolnoma uničenega dirkalnika in dal vedeti, da ni utrpel hujših poškodb.

Charles Leclerc je pred dvema letoma stopil na najvišjo stopničko in tako razveselil domačo publiko, ki v večini pesti seveda stiska za oba Ferrarijeva dirkalnika. Danes je Monačan lovil svojo skupno tretjo zmago na kultnem prizorišču, a je bilo njegovih sanj hitro konec. Že v drugem krogu je namreč izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom in zletel s steze. Sledil je hud trk v varnostno ograjo, zaradi katerega je vsem navzočim zastal dih. Na srečo je Leclerc hitro zapustil svoj bolid in jasno je bilo, da njegovo zdravstveno stanje ni huje ogroženo.

leclerc formula 1 monza nesreča

Hud trk Leclerca v tretjem krogu v Monzi, dirka prekinjena z rdečo zastavo

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