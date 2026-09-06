Srhljiv prizor v Monzi: Leclerc raztreščil svojega Ferrarija

Charles Leclerc je pred dvema letoma stopil na najvišjo stopničko in tako razveselil domačo publiko, ki v večini pesti seveda stiska za oba Ferrarijeva dirkalnika. Danes je Monačan lovil svojo skupno tretjo zmago na kultnem prizorišču, a je bilo njegovih sanj hitro konec. Že v drugem krogu je namreč izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom in zletel s steze. Sledil je hud trk v varnostno ograjo, zaradi katerega je vsem navzočim zastal dih. Na srečo je Leclerc hitro zapustil svoj bolid in jasno je bilo, da njegovo zdravstveno stanje ni huje ogroženo.