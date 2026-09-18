Steiner grobo nad Norrisa: Če si profesionalen, tega ne narediš!

Lando Norris je na prvi Veliki nagradi Španije v Madridu osvojil tretje mesto, potem ko je bil zaradi nesrečnega virtualnega varnostnega avtomobila prikrajšan za možnost boja za zmago. Po dirki se je skupaj z zmagovalcem Kimijem Antonellijem in Maxom Verstappnom odpravil v sobo za ohlajanje.

Britanec je sproščeno odprl pločevinko Coca-Cole ter s tem prekršil pravila in sponzorske dogovore Formule 1. Tam ga je nekdo iz ozadja opozoril, naj pijačo odloži, dirkač pa se ni pustil kar tako.