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Formula 1

Steiner grobo nad Norrisa: Če si profesionalen, tega ne narediš!

Madrid, 18. 09. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ju.R
Guenther Steiner

Lando Norris se je po VN Španije znašel v središču pozornosti zaradi precej nenavadnega razloga. Ne zaradi dogajanja na stezi, ampak zaradi pločevinke Coca-Cole, ki jo je pil v sobi za ohlajanje po dirki. Njegov odziv na opozorilo uradne osebe je hitro postal viralen, zdaj pa se je oglasil še nekdanji šef ekipe Haas, Günther Steiner.

Lando Norris je na prvi Veliki nagradi Španije v Madridu osvojil tretje mesto, potem ko je bil zaradi nesrečnega virtualnega varnostnega avtomobila prikrajšan za možnost boja za zmago. Po dirki se je skupaj z zmagovalcem Kimijem Antonellijem in Maxom Verstappnom odpravil v sobo za ohlajanje.

Britanec je sproščeno odprl pločevinko Coca-Cole ter s tem prekršil pravila in sponzorske dogovore Formule 1. Tam ga je nekdo iz ozadja opozoril, naj pijačo odloži, dirkač pa se ni pustil kar tako.

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"Pravkar sem odpeljal dirko, zato lahko pijem, kar želim. Najlepša hvala," je nazaj zabrusil 26-letnik. Posnetek pogovora je nato hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Nekdanji vodja Haasa, Günther Steiner, je na podkastu precej grobo ocenil Norrisovo potezo. "Če si profesionalec, tega ne narediš. Konec zgodbe," je dejal Steiner. Po mnenju 61-letnika bi moral Norris kot izkušen dirkač poznati pravila in omejitve, povezane s sponzorji Formule 1. "Veš, kaj lahko narediš in česa ne. Tega ne bi smel storiti," je zaključil.

Lando Norris
Lando Norris
FOTO: AP

Formula 1 ima partnerski dogovor s konkurenčnim proizvajalcem Pepsi, zato so pravila glede vidnosti ostalih blagovnih znamk razumljivo občutljiva. Celoten incident je tako postal ena boljših reklam Coca-Cole.

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Navijači britanskega dirkača so njegovo reakcijo večinoma sprejeli z veliko mero humorja, Steiner pa je v njej videl predvsem nepotrebno kršenje profesionalnih dogovorov.

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Coca-Cola Lando Norris Günther Steiner formula

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KOMENTARJI2

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Bullet5672
18. 09. 2026 17.18
Lahko bi bili tiho in ne bi nihče tega opazil. Tako je pa režija hotela na prenosu v živo odstraniti Coca colo in so jim naredili briljatno reklamo. Nesposobnost režije v ozadju. Dirkače pa pustite na miru po dirki, da pridejo k sebi.
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+1
1 0
komentarizkleti
18. 09. 2026 16.10
V nadaljevanju izjave je Steiner sicer rekel, da ni to nobena velika zadeva, ampak če bi to dodali bi naslov tega članka izpadel malo hecno...
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