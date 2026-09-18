Steiner grobo nad Norrisa: Če si profesionalen, tega ne narediš!

Lando Norris je na prvi Veliki nagradi Španije v Madridu osvojil tretje mesto, potem ko je bil zaradi nesrečnega virtualnega varnostnega avtomobila prikrajšan za možnost boja za zmago. Po dirki se je skupaj z zmagovalcem Kimijem Antonellijem in Maxom Verstappnom odpravil v sobo za ohlajanje.
Britanec je sproščeno odprl pločevinko Coca-Cole ter s tem prekršil pravila in sponzorske dogovore Formule 1. Tam ga je nekdo iz ozadja opozoril, naj pijačo odloži, dirkač pa se ni pustil kar tako.
"Pravkar sem odpeljal dirko, zato lahko pijem, kar želim. Najlepša hvala," je nazaj zabrusil 26-letnik. Posnetek pogovora je nato hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.
Nekdanji vodja Haasa, Günther Steiner, je na podkastu precej grobo ocenil Norrisovo potezo. "Če si profesionalec, tega ne narediš. Konec zgodbe," je dejal Steiner. Po mnenju 61-letnika bi moral Norris kot izkušen dirkač poznati pravila in omejitve, povezane s sponzorji Formule 1. "Veš, kaj lahko narediš in česa ne. Tega ne bi smel storiti," je zaključil.
Formula 1 ima partnerski dogovor s konkurenčnim proizvajalcem Pepsi, zato so pravila glede vidnosti ostalih blagovnih znamk razumljivo občutljiva. Celoten incident je tako postal ena boljših reklam Coca-Cole.
Navijači britanskega dirkača so njegovo reakcijo večinoma sprejeli z veliko mero humorja, Steiner pa je v njej videl predvsem nepotrebno kršenje profesionalnih dogovorov.
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