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Formula 1

Steiner: Mercedes ne potrebuje Verstappna

Ljubljana, 17. 08. 2026 17.37 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V.
Guenther Steiner

Prihodnost Maxa Verstappna pri Red Bullu je tudi med poletnim premorom ena glavnih tem v Formuli 1. Štirikratnega svetovnega prvaka se že dalj časa povezuje predvsem z Mercedesom, toda nekdanji šef Haasa Günther Steiner meni, da je nemško moštvo z izjemnim vzponom Kimija Antonellija izgubilo razlog za lov na Nizozemca. Po njegovih besedah so srebrne puščice namreč že našle "naslednjega Maxa Verstappna".

Še pred začetkom novega obdobja Formule 1 je bil Max Verstappen eden najbolj zaželenih dirkačev na trgu. Mercedes se je v preteklosti resno zanimal za njegove usluge, toda razmerje moči se je v letošnji sezoni močno spremenilo.

Mercedes je postal moštvo, ki ga morajo tekmeci loviti. Po prvih 11 dirkah s 379 točkami vodi v konstruktorskem prvenstvu, pred Ferrarijem ima 72 točk prednosti.

Še bolj impresivna je sezona Kimija Antonellija. Mladi Italijan je dobil kar šest od prvih 11 dirk in po polovici sezone z 219 točkami vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Povsem drugačna je zgodba pri Verstappnu. Aktualni štirikratni svetovni prvak letos še čaka na prvo zmago, s 109 točkami pa je na šestem mestu in za Antonellijem zaostaja že 110 točk. Red Bull se je ob začetku novega tehničnega obdobja znašel precej dlje od vrha, kot je bil vajen v zadnjih sezonah.

Prav zaradi Antonellijevega razvoja nekdanji šef Haasa Günther Steiner dvomi, da bi Mercedes Verstappna sploh še potreboval.

"Pri Mercedesu so po mojem mnenju zdaj našli naslednjega Maxa Verstappna. Zato morda trenutno ne potrebujejo pravega Maxa Verstappna," je Steiner dejal v podkastu Up To Speed.

Guenther Steiner
Guenther Steiner
FOTO: AP

Kam bi Verstappen sploh lahko odšel?

Steiner meni, da je največja težava za 28-letnega Nizozemca prav pomanjkanje boljših možnosti. Če bi zapustil Red Bull, bi se po njegovem mnenju želel preseliti le v moštvo, ki mu lahko ponudi boljše možnosti za boj za naslov.

Ferrari ima svoja sedeža zapolnjena, Mercedes pa ima ob Antonelliju in Georgeu Russellu trenutno malo razlogov za spremembe. Kot ena redkih možnosti tako ostaja McLaren, ki je na zadnji dirki pred poletnim premorom na Madžarskem z Landom Norrisom prišel do prve zmage v sezoni. Verstappen je bil na Hungaroringu drugi, Antonelli pa tretji.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Steiner je še pred dirko na Madžarskem selitev k McLarnu opisoval kot potezo, ki Verstappnu ne bi nujno prinesla napredka, po zmagi britanskega moštva pa priznava, da se je slika nekoliko spremenila.

Ob tem je izpostavil tudi pomembno prednost Red Bulla – lastno pogonsko enoto. McLaren uporablja Mercedesove motorje, medtem ko je Red Bull z letošnjo sezono vstopil v novo obdobje z lastnim projektom pogonske enote.

"McLaren bi bil na koncu morda edina možnost, vendar sploh ne vem, ali ta možnost obstaja," je razmišljal Steiner in dodal, da bi Verstappen ob morebitnem odhodu želel predvsem eno, in sicer sesti v najboljši dirkalnik na startni vrsti.

Red Bull medtem ostaja četrti v konstruktorskem prvenstvu, za vodilnim Mercedesom pa po 11 dirkah zaostaja že več kot 200 točk. Sezona Formule 1 se bo po poletnem premoru nadaljevala konec tedna z VN Nizozemske v Zandvoortu s prenosom na Kanalu A in VOYO.

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