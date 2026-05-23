Štirikratni prvak Formule 1 žrtev nasilnega ropa

Tožilstvo je novico o ropu sporočilo medijem, a identitete žrtev ni razkrilo. Po poročanju tožilstva gre za drzen rop, saj naj bi zamaskirani storilci vlomili, medtem ko so bili lastniki objekta doma, enega od družinski članov so prisilili, da je odprl trezor, nato pa s plenom pobegnilii.
Policija je hitro prispela na kraj dogodka, a so storilci ušli pred njenim prihodom. Podrobnosti o ukradenem plenu in gmotni škodi tožilstvo ni razkrilo.
Časnik Blick v nadaljevanju piše, da je nekdanji dirkač po dogodku vidno pretresen odpotoval v Dubaj, kjer je prav tako lastnik nepremičnine.
Alain Prost je bil svetovni prvak v formuli 1 v letih 1985, 1986, 1989 in 1993.
