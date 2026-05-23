Formula 1

Štirikratni prvak Formule 1 žrtev nasilnega ropa

Nyon, 23. 05. 2026 17.16 pred 1 uro 1 min branja 0

STA Ž.Ž.
Alain Prost

Štirikratni svetovni prvak Formule 1 Francoz Alain Prost je bil v lastnem domu ob Ženevskem jezeru v Švici žrtev nasilnega ropa. Kot poroča švicarski časnik Blick, je bil 71-letni nekdanji dirkač med ropom staknil poškodbo glave.

Tožilstvo je novico o ropu sporočilo medijem, a identitete žrtev ni razkrilo. Po poročanju tožilstva gre za drzen rop, saj naj bi zamaskirani storilci vlomili, medtem ko so bili lastniki objekta doma, enega od družinski članov so prisilili, da je odprl trezor, nato pa s plenom pobegnilii. 

Policija je hitro prispela na kraj dogodka, a so storilci ušli pred njenim prihodom. Podrobnosti o ukradenem plenu in gmotni škodi tožilstvo ni razkrilo.

Časnik Blick v nadaljevanju piše, da je nekdanji dirkač po dogodku vidno pretresen odpotoval v Dubaj, kjer je prav tako lastnik nepremičnine.

Alain Prost je bil svetovni prvak v formuli 1 v letih 1985, 1986, 1989 in 1993.

Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Poletje
