Stroll: Velika nagrada Belgije bo najslabša dirka leta

"Vemo, da bo Spa res zahtevna in verjetno najslabša dirka leta za nas," je povedal dirkač ekipe Aston Martin Lance Stroll.

Dodal je, da upa, da bo v Budimpešti prišlo do izboljšanja zmogljivosti dirkalnika. Strollov optimizem glede Budimpešte izhaja iz načrtovane uvedbe prve nadgradnje Aston Martina v tej sezoni, saj se je ekipa odločila, da bo v prvi polovici sezone namesto postopnega dodajanja delov raje uvedla en sam obsežen paket.

Čeprav Stroll podpira odločitev ekipe, je ta pristop kljub temu povzročil frustracijo tako pri njem kot pri njegovem moštvenem kolegu Fernandu Alonsu, saj sta oba prihajala na dirke z zavedanjem, da bi ju le čudežen scenarij lahko dvignil z dna lestvice.