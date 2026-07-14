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Formula 1

Stroll: Velika nagrada Belgije bo najslabša dirka leta

Spa Francorchamps, 14. 07. 2026 16.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Lance Stroll

Kanadski dirkač Lance Stroll je priznal, da bo velika nagrada Belgije v Spa-Francorchampsu "najslabša dirka leta". Prav tako bo za njih to najslabše dirkališče, saj bo proga še posebej izpostavila pomanjkljivosti dirkalnika ekipe Aston Martin. Veliko nagrado Belgije boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

"Vemo, da bo Spa res zahtevna in verjetno najslabša dirka leta za nas," je povedal dirkač ekipe Aston Martin Lance Stroll.

Dodal je, da upa, da bo v Budimpešti prišlo do izboljšanja zmogljivosti dirkalnika. Strollov optimizem glede Budimpešte izhaja iz načrtovane uvedbe prve nadgradnje Aston Martina v tej sezoni, saj se je ekipa odločila, da bo v prvi polovici sezone namesto postopnega dodajanja delov raje uvedla en sam obsežen paket.

Čeprav Stroll podpira odločitev ekipe, je ta pristop kljub temu povzročil frustracijo tako pri njem kot pri njegovem moštvenem kolegu Fernandu Alonsu, saj sta oba prihajala na dirke z zavedanjem, da bi ju le čudežen scenarij lahko dvignil z dna lestvice.

VN Belgije bo za ekipo Aston Martin zelo zahtevna.
VN Belgije bo za ekipo Aston Martin zelo zahtevna.
FOTO: AP

"Moramo biti potrpežljivi in počakati na nadgradnje, ko bodo na voljo. Upajmo, da bodo prinesle znatno izboljšanje zmogljivosti," je dodal Stroll.

"To težko obdobje smo izkoristili kot priložnost za temeljno preoblikovanje našega načina dela. Naš dirkalnik je pretežek. Delno je to posledica vgradnje pogonske enote in reševanja težav z vibracijami, ki smo jih odpravili skupaj s Hondo, vendar pa tudi sami nismo opravili tako dobrega dela pri zmanjševanju teže, kot bi morali," je pred kratkim dejal vodja ekipe Aston Martin Adrian Newey.

Formula 1 Aston Martin Lance Stroll

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