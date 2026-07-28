Tehnične okvare na dirkalniku Russella v ospredju skrbi Mercedesa

Pri Mercedesu niso popolnoma prepričani, ali bodo lahko popravili motor, ki se je poškodoval na dirkalniku Georgea Russella med kvalifikacijami za veliko nagrado Madžarske. Britanec je bil pred nedeljsko dirko primoran zamenjati pogonski agregat na dirkalniku zaradi okvare na motorju, ki je povzročila puščanje vode zaradi trka z robnikom steze.

Russell je bil zaradi te težave primoran kvalifikacije končati na koncu startno-ciljne ravnine. Posledično so morali mehaniki v dirkalnik 28-letnika za nedeljsko dirko vstaviti že četrti pogonski agregat, ki je hkrati tudi zadnji, ki je dovoljen v sezoni. Vsak nov naslednji pogonski agregat, ki ga bo uporabil Russell, bo pomenil kazen pribitka startnih mest na naslednji dirki.

Na vprašanje, ali bo Russellov motor po nedeljski dirki mogoče popraviti, je šef ekipe Mercedes Toto Wolff priznal: "Nisem prepričan. Preveriti moramo, ali ga lahko popravimo. Ima precejšnjo razpoko." Ob Russellu je po seriji odpovedi zanesljivosti pogonskih agregatov na svojem četrtem motorju tudi njegov moštveni kolega Kimi Antonelli.

Šef ekipe Mercedesa Toto Wolff. FOTO: AP

"V povezavi s kaznijo glede uporabe petega motorja upam, da je ne bomo prejeli. A vseeno se moramo v primeru, da bomo uporabili nov pogonski sklop, dogovoriti, na kateri stezi bi bilo to najbolj primerno," je še dodal Wolff.

Poleg kvalifikacij težave tudi na nedeljski dirki

Če je imel Russell z dirkalnikom težave v zaključku kvalifikacij, so se mu te na nedeljski dirki pripetile že na samem startu. Dirkalnik je na začetku dirke sprožil sistem proti ustavljanju dirkalnika, ki ga je na začetku stal veliko mest, a se je kljub tej težavi na koncu uspel uvrstiti na končno sedmo mesto.

Po dirki je ekipa Mercedesa namigovala, da je bila to napaka Britanca, ki je med postopkom speljevanja očitno dvignil plin, medtem ko je motor deloval na visokih vrtljajih, da bi ustvaril potreben zagon za začetek. Čeprav je Russell res nekoliko dvignil nogo s pedala in s približno 30 % padel na manj kot 10 % plina, medtem ko so luči še vedno gorele, to ni bil glavni vzrok, temveč posledica druge težave. Kot je Wolff pojasnil po dirki, je šlo za tehnično težavo, na katero voznik ni mogel vplivati.