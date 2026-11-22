Dirkač Red Bulla je z najboljšega štartnega položaja vodil večino od 50 krogov, a se je moral za vodstvo večkrat znova prebiti naprej, saj sta močan učinek zavetrja in razporejanje električne energije onemogočala kakršen koli pobeg zasledovalcem. Max Verstappen je bil ves čas pod pritiskom, zlasti s strani Mercedesovega dirkača Georgea Russlla, a je Britanec v zaključku dirke pri poskusu prehitevanja moštvenega kolega Kimija Antonellija zapeljal predaleč v peti zavoj. Vse je kazalo, da se bo Antonelli s Verstappnom udaril v neposrednem dvoboju do ciljne črte – Nizozemec se je po radijski zvezi celo vnaprej pozanimal o razpoložljivi energiji za zadnji krog, potem ko sta dirkača pred tem že večkrat ciljno črto prečkala vzporedno.

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Toda novi svetovni prvak je ob vstopu v zadnji krog povsem nerazumljivo zdrsnil za oba McLarna, Landa Norrisa in Oscarja Piastrija, kar je Verstappnu omogočilo zmago s šestimi desetinkami sekunde prednosti pred Norrisom, medtem ko je bila celotna vodilna peterica stisnjena v pičle tri sekunde. "Noro. Povsem neresnično in nekaj, česar v formuli 1 še nisem doživel," je Verstappen uvodoma komentiral neverjetno število menjav v vodstvu. Po uradnih podatkih naj bi jih bilo natanko 35. "Menim, da je bila na začetku razporeditev energije pravilno nastavljena, a se tekmeci seveda ves čas učijo in opazujejo, kaj počneš. V nekem trenutku se pred startno-ciljno črto nisem mogel vrniti v vodstvo, zato sem po radijski zvezi postavil tisto vprašanje. Vseeno menim, da smo imeli vse dobro nastavljeno, šlo je preprosto za noro število dvobojev," je nadaljeval štirikratni svetovni prvak.

Max Verstappen je v Las Vegasu prišel do svoje četrte zmage v sezoni 2026. FOTO: AP

"Učinek zavetrja je bil tako močan, da se je bilo preprosto nemogoče oddaljiti od tekmecev, neverjetno pa je bilo tudi, koliko dirkačev je uspelo slediti temu noremu ritmu," je povedal Nizozemec. To je bila Verstappnova tretja zmaga na ulicah Las Vegasa in četrta v sezoni 2026, pri čemer je vse dosegel na zadnjih šestih velikih nagradah, potem ko je Red Bull v zaključnem delu sezone končno ujel pravi ritem. S tokratno zmago je Verstappen utrdil drugo mesto v dirkaškem seštevku, kjer ima zdaj 37 točk prednosti pred Ferrarijevim Lewisom Hamiltonom, Russell pa zaostaja še za dodatne tri točke. "Na začetku leta nam ni steklo po načrtih, zdaj pa se krivulja vsekakor obrača navzgor. Lepo je videti takšen napredek, tudi zaradi vseh ljudi v moštvu. Vsi trdo garajo, da bi še v tej sezoni dosegali podobne rezultate, hkrati pa se seveda še vedno učimo za prihodnje leto. Zelo sem vesel, da sem v tako nori dirki na koncu potegnil najdaljšo," je zaključil Verstappen.