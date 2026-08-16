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Formula 1

Toto Wolff ne želi označiti Antonellija za favorita za naslov prvaka F1

Ljubljana, 16. 08. 2026 18.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Kimi Antonelli

Šef ekipe Mercedes Toto Wolff ne želi označiti dirkača Kimija Antonellija za favorita za naslov prvaka Formule 1. Italijan ima na polovici sezone 50 točk prednosti pred dirkačom Ferrarija Lewisom Hamiltonom. "Prezgodaj je za takšne ocene, vraževeren sem," je dejal Wolff.

Kimi Antonelli ima v skupnem seštevku formule ena 50 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom, vendar ga šef Mercedesa ne želi označiti za favorita za naslov prvaka.

"Prezgodaj je za takšne ocene, sem vraževeren. Čeprav je razlika 50 točk, je pred nami še veliko dirk. En ali dva odstopa lahko stanje močno spremenita, mi pa nismo bili ravno najboljši pri zanesljivosti. Zato moramo preprosto še naprej izkoristiti vsak dan od petka do nedelje in upajmo, da bo to na koncu zadostovalo," je dejal šef ekipe Mercedes Toto Wolff.

Toto Wolff in Kimi Antonelli
Toto Wolff in Kimi Antonelli
FOTO: AP

Antonelli je v tej sezoni pravo odkritje, saj je s serijo petih zmag od VN Kitajske do VN Monaka ustvaril večino svoje prednosti. Ta prednost bi lahko bila še večja, če ne bi bilo težav z zanesljivostjo na dirkah v Barceloni in Veliki Britaniji. Na obeh dirkah je Antonelli lovil voznika Ferrarija, v prvi Hamiltona, v drugi pa Charlesa Leclerca, pri čemer je imel na videz ugodnejšo strategijo.

Čeprav bi večja zanesljivost Mercedesovih dirkalnikov lahko povečala Antonellijevo prednost v točkah, je povsem možno, da bi izboljšanje na tem področju za dirkača, ki je v svoji drugi sezoni, pomenilo izgubo točk.

To pa zato, ker je tudi njegov moštveni kolega George Russell, ki je trenutno tretji in zaostaja za 59 točk, imel težave, predvsem v Kanadi, ko se je njegov Mercedes ustavil, medtem ko sta se v neizprosnem boju za zmago vozila kolo ob kolesu.

Moštvena kolega Kimi Antonelli in George Russell.
Moštvena kolega Kimi Antonelli in George Russell.
FOTO: Profimedia

Te težave prinašajo povečano tveganje, da bosta oba dirkača Mercedesa v zadnjih fazah sezone morala sprejeti kazen na startni vrsti zaradi prekoračitve števila komponent pogonske enote, uporabljenih v sezoni.

"Kar zadeva kazni za motor, še vedno močno upam, da jih ne bomo morali sprejeti. Odločiti se moramo, kdaj bo to, kdaj bomo morali eno sprejeti in na katerih dirkališčih," je dodal Wolff.

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