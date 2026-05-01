Trening je za nami, kdo si bo priboril najboljše izhodišče za sprint dirko?

Z uro in pol dolgim prostim treningom je najbolje začel Lando Norris in hitro zasedel vodilni položaj, s katerega ga je po 20 minutah izrinil Kimi Antonelli. Nekaj trenutkov kasneje se je mlademu Italijanu približal Charles Leclerc, zmagovalec Miamija iz leta 2024 pa je posledično padel na tretje mesto. Prav dirkač Ferrarija je na koncu postavil najhitrejši čas, sledila sta mu Max Verstappen in Oscar Piastri.

Po krajšem premoru se bodo dirkači pomerili še v kvalifikacijah za jutrišnjo sprintersko preizkušnjo. Predvsem zanimivo bo videti, kako se bosta na nekoliko slabšo predstavo odzvala vodilna dirkača Mercedesa Kimi Antonelli in George Russell. Mladi Italijan, ki kraljuje na vrhu skupnega seštevka, je trening končal na petem mestu, njegov britanski moštveni kolega pa je bil šesti. S prenosom kvalifikacij na Kanalu A in VOYO začnemo ob 22.25.