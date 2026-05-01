Formula 1

Trening je za nami, kdo si bo priboril najboljše izhodišče za sprint dirko?

Miami, 01. 05. 2026 20.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Charles Leclerc

Za nami je uvodno dejanje dirkaškega vikenda v Miamiju. Na prostem treningu je bil najhitrejši Charles Leclerc, sledila sta mu Max Verstappen in Oscar Piastri. Dirkači bodo dan sklenili s kvalifikacijami za sprintersko preizkušnjo, ki bo na sporedu jutri ob 17.55. Ali bo Leclerc nadaljeval z dobro formo s treninga? Kako bosta na slabšo predstavo odgovorila vodilna dirkača Mercedesa? Vse odgovore boste dobili na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 22.25.

Z uro in pol dolgim prostim treningom je najbolje začel Lando Norris in hitro zasedel vodilni položaj, s katerega ga je po 20 minutah izrinil Kimi Antonelli. Nekaj trenutkov kasneje se je mlademu Italijanu približal Charles Leclerc, zmagovalec Miamija iz leta 2024 pa je posledično padel na tretje mesto. Prav dirkač Ferrarija je na koncu postavil najhitrejši čas, sledila sta mu Max Verstappen in Oscar Piastri.

Po krajšem premoru se bodo dirkači pomerili še v kvalifikacijah za jutrišnjo sprintersko preizkušnjo. Predvsem zanimivo bo videti, kako se bosta na nekoliko slabšo predstavo odzvala vodilna dirkača Mercedesa Kimi Antonelli in George Russell. Mladi Italijan, ki kraljuje na vrhu skupnega seštevka, je trening končal na petem mestu, njegov britanski moštveni kolega pa je bil šesti. S prenosom kvalifikacij na Kanalu A in VOYO začnemo ob 22.25.

formula 1 miami sprint kvalifikacije charles leclerc max verstappen oscar piastri

