V Kanadi najprej trening: Mercedes z novimi posodobitvami

Mercedes je sanjsko začel sezono in slavil na vseh štirih dirkah. Srebrne puščice so v uvodnem delu prvenstva pokazale največ, v Montreal pa naj bi pripeljale tudi nekatere izboljšave in posodobitve, s katerimi želijo potrditi vlogo glavnega favorita za konstruktorski naslov.

Največ oči bo uprtih v Kimija Antonellija. 19-letni Italijan na prizorišče Velike nagrade Kanade prihaja v izjemni formi, saj je dobil zadnje tri dirke in vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Montreal ima zanj tudi posebno čustveno vrednost, saj je prav na tem dirkališču lani prvič v karieri stopil na zmagovalni oder.