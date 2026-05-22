V Kanadi najprej trening: Mercedes z novimi posodobitvami

Mercedes je sanjsko začel sezono in slavil na vseh štirih dirkah. Srebrne puščice so v uvodnem delu prvenstva pokazale največ, v Montreal pa naj bi pripeljale tudi nekatere izboljšave in posodobitve, s katerimi želijo potrditi vlogo glavnega favorita za konstruktorski naslov.
Največ oči bo uprtih v Kimija Antonellija. 19-letni Italijan na prizorišče Velike nagrade Kanade prihaja v izjemni formi, saj je dobil zadnje tri dirke in vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Montreal ima zanj tudi posebno čustveno vrednost, saj je prav na tem dirkališču lani prvič v karieri stopil na zmagovalni oder.
Dirkališče Gilles Villeneuve velja za eno najbolj priljubljenih, a hkrati tudi najbolj neizprosnih stez v koledarju. Kombinacija dolgih ravnin, močnih zaviranj, šikan in slovitega Zidu prvakov praviloma ne dopušča veliko napak. Letos Kanada prvič gosti tudi sprint konec tedna.
To pomeni, da bo prostora za prilagajanje zelo malo. Dirkači bodo imeli na voljo le en trening, nato pa jih že čakajo sprint kvalifikacije. Petkov trening bo zato še toliko pomembnejši, saj bodo morale ekipe v eni sami uri zbrati ključne podatke o pnevmatikah, nastavitvah dirkalnikov in učinkovitosti novih delov.
