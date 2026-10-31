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Formula 1

Trki, drama, Verstappnova jeza in Leclercovo zadovoljstvo

Mexico City, 31. 10. 2026 10.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
max verstappen

Prva dva prosta treninga pred Veliko nagrado Mehike sta postregla z obilico drame. Na obeh je bil najhitrejši Ferrarijev dirkač Charles Leclerc. Za dodatno napetost je poskrbel Max Verstappen, ki je po trčenju med treningom ostro kritiziral Liama Lawsona. Tretji prosti trening sledi ob 18.25, kvalifikacije pa ob 21.55. Oboje boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

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Prvi dan v Mehiki je ponudil obilico drame. Oba prosta treninga je, tako kot že v ZDA, dobil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc.

Tudi tokrat na treningih ni manjkalo razburljivega dogajanja. Lewis Hamilton je moral zaradi težav z motorjem predčasno končati trening. Sprva je kazalo, da bi lahko postavil najhitrejši čas, a je po odpeljanem krogu na mehkih pnevmatikah sporočil, da ima težave z močjo dirkalnika. Pri Ferrariju so mu zato naročili, naj ustavi dirkalnik, kar je sedemkratni svetovni prvak tudi storil.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Max Verstappen pa je po trčenju med drugim prostim treningom kritiziral Liama Lawsona. Dirkača sta se namreč v zgodnjem delu drugega treninga zapletla v dvoboj, ki se je končal s trčenjem. Lawson je sprva branil svoje mesto v 12. ovinku, njun dvoboj pa se je nadaljeval tudi v naslednjem zaporedju ovinkov na stadionskem delu steze. Verstappen je v 14. ovinku za kratek čas zapeljal s steze, nato pa je prišlo do stika z Lawsonom. V trčenju sta bila poškodovana oba dirkalnika, po stezi pa so se raztresli delci, zaradi česar je bil trening prekinjen z rdečo zastavo.

Komisarji so oba dirkača zaradi incidenta začeli preiskovati, Verstappen pa je po drugem prostem treningu jasno povedal, kaj si misli o Lawsonovem ravnanju: "Mislim, da temu, kar je poskušal storiti, ne bi rekli smola, ampak morda ne ravno pametno vedenje," je Verstappen povedal za Sky Sports F1.

"Navsezadnje to ne bo spremenilo mojega dirkaškega konca tedna. Ampak če bi bil na njegovem mestu, bi ravnal nekoliko pametneje, saj takšno vedenje, ko se boriš za svoj sedež, ni ravno pametno," je še dodal.

Tretji prosti trening bo na sporedu danes ob 18.25, kvalifikacije pa ob 21.55. Oboje si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

VN Mehike
VN Mehike
FOTO: VOYO
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formula 1 mexico city Max verstappen charles leclerc kimi antonelli

Leclerc znova najhitrejši na prostih treningih

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