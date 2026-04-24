Formula 1

Turčija se prihodnje leto vrača na koledar dirk F1

Istanbul, 24. 04. 2026 12.05 pred 4 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Formula 1

Velika nagrada Turčije se bo po šestletnem premoru leta 2027 vrnila na koledar svetovnega prvenstva formule 1. Novico je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in navedel, da bo Istanbul del koledarja ostal pet let.

Dirkališče na azijski strani največjega turškega mesta je dirke že gostilo med letoma 2005 in 2011, v sezonah 2020 in 2021 je Istanbul Park med pandemijo covida-19 vskočil kot nadomestno dirkališče. Ob robu te priložnosti je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pripravil slovesnost, na kateri je po ulicah Istanbula vozil bolid F1. Ta se je na pot podal od pristanišča Galataport do predsedniške palače, navaja AFP.

Stefano Domenicali
Prisotna sta bila tudi izvršni direktor F1 Stefano Domenicali in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem

F1 sicer uradno novice še ni potrdila, a naj bi Turčija na koledarju F1 ostala najmanj pet let. 

Preberi še Red Bull zapušča še ena ključna figura, Verstappnova desna roka

"Vrnitev velike nagrade Turčije na koledar F1 je zmaga turške strasti in vere v šport. Dirke F1, ki se bodo v Istanbul Parku odvijale najmanj pet let, bodo okrepile vodilni položaj Istanbula v svetu in mu pokazale, da je naša država varno zatočišče v regiji," je dejal Erdogan.

bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
