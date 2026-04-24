Turčija se prihodnje leto vrača na koledar dirk F1

Dirkališče na azijski strani največjega turškega mesta je dirke že gostilo med letoma 2005 in 2011, v sezonah 2020 in 2021 je Istanbul Park med pandemijo covida-19 vskočil kot nadomestno dirkališče. Ob robu te priložnosti je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pripravil slovesnost, na kateri je po ulicah Istanbula vozil bolid F1. Ta se je na pot podal od pristanišča Galataport do predsedniške palače, navaja AFP.

Stefano Domenicali FOTO: Reuters

Prisotna sta bila tudi izvršni direktor F1 Stefano Domenicali in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem.

F1 sicer uradno novice še ni potrdila, a naj bi Turčija na koledarju F1 ostala najmanj pet let.