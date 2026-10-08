'Ugotovil sem, da sem malce nor'

Karavana Formule 1 se je iz Malezije preselila v Singapur. Večina dirkačev in članov ekip se je s prizorišča ene v drugo jugovzhodno azijsko državo podala z letalom, nekateri celo z avtom, Valtteri Bottas pa s kolesom. 37-letni Finec, ki dirka za ekipo Cadillac, je eden najbolj zabavnih in priljubljenih dirkačev v Formuli 1.