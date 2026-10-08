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Formula 1

'Ugotovil sem, da sem malce nor'

Singapur, 08. 10. 2026 21.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc
Valtteri Bottas

Karavana Formule 1 se je iz Malezije preselila v Singapur. Večina dirkačev in članov ekip se je s prizorišča ene v drugo jugovzhodno azijsko državo podala z letalom, nekateri celo z avtom, Valtteri Bottas pa s kolesom. 37-letni Finec, ki dirka za ekipo Cadillac, je eden najbolj zabavnih in priljubljenih dirkačev v Formuli 1.

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