Formula 1
'Ugotovil sem, da sem malce nor'
Karavana Formule 1 se je iz Malezije preselila v Singapur. Večina dirkačev in članov ekip se je s prizorišča ene v drugo jugovzhodno azijsko državo podala z letalom, nekateri celo z avtom, Valtteri Bottas pa s kolesom. 37-letni Finec, ki dirka za ekipo Cadillac, je eden najbolj zabavnih in priljubljenih dirkačev v Formuli 1.
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