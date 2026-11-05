Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Umrl nekdanji svetovni prvak Formule 1 Alan Jones

05. 11. 2026 08.09 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Alan Jones

Umrl je nekdanji avstralski dirkač Alan Jones, svetovni prvak formule 1 iz leta 1980. Bil je prvi voznik, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka za moštvo Williams, v karieri pa je dosegel 12 zmag in 24 uvrstitev na zmagovalni oder. Star je bil 80 let.

Alan Jones je bil eden najboljših dirkačev svojega obdobja. V formulo 1 je vstopil leta 1975, potem ko se je leta 1970 iz Avstralije preselil v Anglijo in tam skušal začeti dirkaško kariero. Pred prihodom v Williams je nastopal za moštva Hesketh, Hill, Surtees in Shadow.

Prelomnica v njegovi karieri je bila zmaga na veliki nagradi Avstrije leta 1977, ko je v dirkalniku Shadow premagal domačega favorita Nikija Laudo. Kmalu zatem ga je v svoje moštvo povabil Frank Williams. Ekipa je takrat ob pomoči savdskega kapitala okrepila svoje delovanje in se začela uveljavljati med najboljšimi v formuli 1.

Alan Jones
Alan Jones
FOTO: AP

Jones je leta 1979 dosegel štiri zmage, v naslednji sezoni pa jih je zbral še pet. Z dirkalnikom Williams je leta 1980 osvojil naslov svetovnega prvaka. Na predzadnji dirki sezone, veliki nagradi Kanade, je zmagal, njegov glavni tekmec Nelson Piquet z Brabhamom pa je zaradi okvare motorja odstopil. Brazilec je bil v prvenstvu leta 1981 nato boljši za štiri točke.

Jones se je po koncu sezone 1981 odločil za slovo od formule 1. V prvenstvo se je nato vrnil leta 1983 z ekipo Arrows, leta 1985 pa se je pridružil novemu moštvu Haas-Beatrice, za katero je nastopal tudi v naslednji sezoni. Vendar se na vrhunske rezultate ni več vrnil. Preizkusil se je tudi v drugih avtomobilističnih disciplinah, med drugim v vzdržljivostnih dirkah, in s Porschejem nastopil na dirki 24 ur Le Mansa.

Med njegovimi najbolj nepozabnimi predstavami je bil tudi dvoboj z Alainom Prostom na veliki nagradi Nemčije leta 1981. Ko je Prost v 21. krogu prehiteval rojaka Reneja Arnouxa za krog, je Jones izkoristil priložnost in z enim manevrom prehitel oba. Dirko je sicer končal na 11. mestu.

Jones je imel tudi priložnost za vrnitev v Ferrari. Po smrti Gillesa Villeneuva maja 1982 in hudi nesreči Didiera Pironija avgusta istega leta, zaradi katere je Francoz končal dirkaško kariero, je italijansko moštvo stopilo v stik z Avstralcem.

Jones se na ponudbo ni pravočasno odzval, Ferrari pa je nato za zadnji dve dirki sezone angažiral Maria Andrettija. Jones je pozneje obžaloval, da je zamudil priložnost za vrnitev v formulo 1 z italijanskim moštvom in jo označil za "najbolj neumno napako v njegovi karieri".

Preberi še Nova legenda se je poklonila stari: Antonelli spoznal družino Senne

Jones se je rodil 2. novembra 1946 v družini z avtomobilističnimi koreninami. Njegov oče Stan je bil prav tako uspešen dirkač v petdesetih letih. Ko je očetovo podjetje propadlo, se je Alan sam odpravil v Anglijo in tam začel graditi svojo kariero. Na evropskem dirkaškem prizorišču se je prvič preizkusil leta 1969, v formuli 1 pa je debitiral šest let pozneje.

Po koncu dirkaške kariere je postal televizijski komentator in strokovni sodelavec avstralskih televizijskih postaj Channel 9 in Network 10. V domovini je ostal velika športna ikona, še posebej med obiskovalci velike nagrade Avstralije. Kot enega svojih vzornikov ga je navajal tudi Daniel Ricciardo.

V zgodovini formule 1 sta naslov svetovnega prvaka osvojila le dva Avstralca - trikrat sir Jack Brabham in enkrat Jones.

Jones je bil tudi v dobrih odnosih z nekdanjim avstrijskim svetovnim prvakom Laudo. Po Laudovi smrti leta 2019 je za spletno stran Speedcafe pripovedoval anekdoto o njunem srečanju na letu iz Dunaja v Avstralijo.

Jones je med letom prepoznal Laudov glas iz zvočnika letala njegove letalske družbe Lauda Air. Stevardeso je prosil, naj pilotu sporoči, da je na krovu, Lauda pa ga je nato povabil v pilotsko kabino, kjer je Jones preživel skoraj ves polet.

Razlagalnik

Dirka 24 ur Le Mansa je najstarejša in ena najbolj prestižnih aktivnih vzdržljivostnih avtomobilskih dirk na svetu, ki poteka vsako leto junija v francoskem mestu Le Mans. Cilj dirke ni prevoziti določene razdalje, temveč prevoziti čim večjo razdaljo v 24 urah, kar močno preizkuša zanesljivost dirkalnikov, vzdržljivost gum in telesno pripravljenost voznikov, ki se med seboj izmenjujejo.

Sir Jack Brabham je bil legendarni avstralski dirkač formule 1 in trikratni svetovni prvak v letih 1959, 1960 in 1966. Znan je po tem, da je leta 1966 postal edini človek v zgodovini formule 1, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v dirkalniku, ki ga je sam zasnoval in izdelal v okviru lastnega moštva Brabham.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

Nova legenda se je poklonila stari: Antonelli spoznal družino Senne

Moskisvet.com Umrl je eden najboljših športnikov prejšnjega stoletja
24ur.com Umrl je glasbeni producent Quincy Jones
24ur.com Umrl je igralec John Amos
Zadovoljna.si Po srčnem infarktu umrl komik Richard Lewis
Zadovoljna.si Po uspešni karieri umrl v bolnišnici
24ur.com Umrl zvezdnik priljubljene serije Sopranovi Vincent Pastore
Zadovoljna.si Umrl je igralec, ki ga ne bomo nikoli pozabili
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
vizita
Portal
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
cekin
Portal
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Napaka, ki jo naredi veliko voznikov ob menjavi gum
Napaka, ki jo naredi veliko voznikov ob menjavi gum
dominvrt
Portal
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022