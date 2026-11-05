Umrl nekdanji svetovni prvak Formule 1 Alan Jones

Alan Jones je bil eden najboljših dirkačev svojega obdobja. V formulo 1 je vstopil leta 1975, potem ko se je leta 1970 iz Avstralije preselil v Anglijo in tam skušal začeti dirkaško kariero. Pred prihodom v Williams je nastopal za moštva Hesketh, Hill, Surtees in Shadow. Prelomnica v njegovi karieri je bila zmaga na veliki nagradi Avstrije leta 1977, ko je v dirkalniku Shadow premagal domačega favorita Nikija Laudo. Kmalu zatem ga je v svoje moštvo povabil Frank Williams. Ekipa je takrat ob pomoči savdskega kapitala okrepila svoje delovanje in se začela uveljavljati med najboljšimi v formuli 1.

Alan Jones FOTO: AP

Jones je leta 1979 dosegel štiri zmage, v naslednji sezoni pa jih je zbral še pet. Z dirkalnikom Williams je leta 1980 osvojil naslov svetovnega prvaka. Na predzadnji dirki sezone, veliki nagradi Kanade, je zmagal, njegov glavni tekmec Nelson Piquet z Brabhamom pa je zaradi okvare motorja odstopil. Brazilec je bil v prvenstvu leta 1981 nato boljši za štiri točke. Jones se je po koncu sezone 1981 odločil za slovo od formule 1. V prvenstvo se je nato vrnil leta 1983 z ekipo Arrows, leta 1985 pa se je pridružil novemu moštvu Haas-Beatrice, za katero je nastopal tudi v naslednji sezoni. Vendar se na vrhunske rezultate ni več vrnil. Preizkusil se je tudi v drugih avtomobilističnih disciplinah, med drugim v vzdržljivostnih dirkah, in s Porschejem nastopil na dirki 24 ur Le Mansa. Med njegovimi najbolj nepozabnimi predstavami je bil tudi dvoboj z Alainom Prostom na veliki nagradi Nemčije leta 1981. Ko je Prost v 21. krogu prehiteval rojaka Reneja Arnouxa za krog, je Jones izkoristil priložnost in z enim manevrom prehitel oba. Dirko je sicer končal na 11. mestu. Jones je imel tudi priložnost za vrnitev v Ferrari. Po smrti Gillesa Villeneuva maja 1982 in hudi nesreči Didiera Pironija avgusta istega leta, zaradi katere je Francoz končal dirkaško kariero, je italijansko moštvo stopilo v stik z Avstralcem. Jones se na ponudbo ni pravočasno odzval, Ferrari pa je nato za zadnji dve dirki sezone angažiral Maria Andrettija. Jones je pozneje obžaloval, da je zamudil priložnost za vrnitev v formulo 1 z italijanskim moštvom in jo označil za "najbolj neumno napako v njegovi karieri".

Jones se je rodil 2. novembra 1946 v družini z avtomobilističnimi koreninami. Njegov oče Stan je bil prav tako uspešen dirkač v petdesetih letih. Ko je očetovo podjetje propadlo, se je Alan sam odpravil v Anglijo in tam začel graditi svojo kariero. Na evropskem dirkaškem prizorišču se je prvič preizkusil leta 1969, v formuli 1 pa je debitiral šest let pozneje. Po koncu dirkaške kariere je postal televizijski komentator in strokovni sodelavec avstralskih televizijskih postaj Channel 9 in Network 10. V domovini je ostal velika športna ikona, še posebej med obiskovalci velike nagrade Avstralije. Kot enega svojih vzornikov ga je navajal tudi Daniel Ricciardo. V zgodovini formule 1 sta naslov svetovnega prvaka osvojila le dva Avstralca - trikrat sir Jack Brabham in enkrat Jones. Jones je bil tudi v dobrih odnosih z nekdanjim avstrijskim svetovnim prvakom Laudo. Po Laudovi smrti leta 2019 je za spletno stran Speedcafe pripovedoval anekdoto o njunem srečanju na letu iz Dunaja v Avstralijo. Jones je med letom prepoznal Laudov glas iz zvočnika letala njegove letalske družbe Lauda Air. Stevardeso je prosil, naj pilotu sporoči, da je na krovu, Lauda pa ga je nato povabil v pilotsko kabino, kjer je Jones preživel skoraj ves polet.