Britanec Lewis Hamilton kljub mokrim razmeram v Las Vegasu vidi razloge za zadovoljstvo, saj Ferrari pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda ni ostal brez pomembnih spoznanj. Otočan je po deževnem petkovem treningu pred veliko nagrado Las Vegasa poudaril, da so pri Ferrariju kljub zahtevnim razmeram prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev.
Sedemkratni svetovni prvak je drugi prosti trening končal na šestem mestu, tri mesta za moštvenim kolegom Charlesom Leclercom. Steza se je sicer med treningom postopoma sušila, kar je ekipam omogočilo zbiranje dragocenih podatkov.
"Ker je bil prvi trening tako moker, zaradi izpuščene uvodne seanse pravzaprav nismo veliko izgubili. Pomembno je, da smo vseeno opravili nekaj krogov in prišli do nekaterih koristnih ugotovitev pri prehodu z dežnih na vmesne pnevmatike. Nekaj smo se naučili, je dejal Hamilton, ki je prvi trening izpustil, saj je njegov dirkalnik prevzel Dino Beganović.
Ker naj bi bile razmere v petek suhe, Hamilton pričakuje precej drugačen dan. "Nihče še ni vozil z gumami za suho stezo, zato nas čakajo novi izzivi. Na treningu bomo morali zelo hitro reagirati in v kratkem času najti prave nastavitve. Upam, da ne bo preveč težav in da bomo konkurenčni."
Podobno razmišlja tudi namestnik vodje Ferrarijeve ekipe Jerome d'Ambrosio. Po njegovem mnenju se bo dirkaški konec tedna v resnici začel šele z zadnjim treningom in kvalifikacijami. "Za vse je bil prosti trening nekakšen nov začetek. Časa ni veliko, vendar so razmere enake za vse ekipe. Iz razpoložljivega časa bomo morali iztržiti največ, kar se da," je povedal d'Ambrosio.
Ferrari tako v nadaljevanje vikenda vstopa previdno optimističen, saj bodo šele suhe razmere pokazale pravo razmerje moči pred kvalifikacijami za eno najbolj spektakularnih dirk sezone.
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