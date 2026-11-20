Britanec Lewis Hamilton kljub mokrim razmeram v Las Vegasu vidi razloge za zadovoljstvo, saj Ferrari pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda ni ostal brez pomembnih spoznanj. Otočan je po deževnem petkovem treningu pred veliko nagrado Las Vegasa poudaril, da so pri Ferrariju kljub zahtevnim razmeram prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev.

Sedemkratni svetovni prvak je drugi prosti trening končal na šestem mestu, tri mesta za moštvenim kolegom Charlesom Leclercom. Steza se je sicer med treningom postopoma sušila, kar je ekipam omogočilo zbiranje dragocenih podatkov.

"Ker je bil prvi trening tako moker, zaradi izpuščene uvodne seanse pravzaprav nismo veliko izgubili. Pomembno je, da smo vseeno opravili nekaj krogov in prišli do nekaterih koristnih ugotovitev pri prehodu z dežnih na vmesne pnevmatike. Nekaj smo se naučili, je dejal Hamilton, ki je prvi trening izpustil, saj je njegov dirkalnik prevzel Dino Beganović.