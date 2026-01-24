V kakšnem dirkalniku bosta tekmovala Leclerc in Hamilton?

Italijanska ekipa Scuderia Ferrari je predstavila dirkalnik, ki nosi ime SF-26. Pod novimi smernicami so se osredotočili na agilnost šasije ter integracijo aerodinamičnih sistemov, vodja ekipe Fred Vasseur pa pravi, da je zaradi novih tehničnih pravil nov dirkalnik v primerjavi s svojim predhodnikom doživel največ sprememb v zadnjih 25 letih: "Dela smo se lotili čisto drugače. V vsakem pogledu smo začeli z ničle. Vsakič se veselimo začetka sezone, a tokrat še nekoliko bolj. Sezona 2026 bo zelo zanimiva."

Ferrari vizualno ostaja zvest tradiciji, s prepoznavno rdečo barvo, a tokrat s precejšnjim dodatkom bele, kar je razburilo določene navijače. Lewis Hamilton se s tem ne obremenjuje: "Spremljal sem postopno sestavljanje dirkalnika in trdo delo celotne ekipe. Kako vsi deli prihajajo iz različnih oddelkov in se na koncu povežejo v celoto, je najbolj razburljiv del leta. In da sem jaz eden od dveh, ki ga imata priložnost voziti na stezi, je nekaj neverjetnega," je skromno povedal sedemkratni svetovni prvak.