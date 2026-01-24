V kakšnem dirkalniku bosta tekmovala Leclerc in Hamilton?

Italijanska ekipa Scuderia Ferrari je predstavila dirkalnik, ki nosi ime SF-26. Pod novimi smernicami so se osredotočili na agilnost šasije ter integracijo aerodinamičnih sistemov, vodja ekipe Fred Vasseur pa pravi, da je zaradi novih tehničnih pravil nov dirkalnik v primerjavi s svojim predhodnikom doživel največ sprememb v zadnjih 25 letih: "Dela smo se lotili čisto drugače. V vsakem pogledu smo začeli z ničle. Vsakič se veselimo začetka sezone, a tokrat še nekoliko bolj. Sezona 2026 bo zelo zanimiva."
Ferrari vizualno ostaja zvest tradiciji, s prepoznavno rdečo barvo, a tokrat s precejšnjim dodatkom bele, kar je razburilo določene navijače. Lewis Hamilton se s tem ne obremenjuje: "Spremljal sem postopno sestavljanje dirkalnika in trdo delo celotne ekipe. Kako vsi deli prihajajo iz različnih oddelkov in se na koncu povežejo v celoto, je najbolj razburljiv del leta. In da sem jaz eden od dveh, ki ga imata priložnost voziti na stezi, je nekaj neverjetnega," je skromno povedal sedemkratni svetovni prvak.
Njegovim besedam se je pridružil tudi moštveni kolega Charles Leclerc, ki je prejšnjo sezono sklenil na petem mestu, tik pred legendarnim Britancem. "V ozadju je bilo ogromno pogovorov in dela, tako da sem navdušen, da je prišel trenutek, ko lahko z dirkalnikom zapeljem na stezo. Moramo preučiti nov sistem, da bomo lahko iztržili maksimum. V Barceloni bomo lahko dirkalnik potisnili do skrajnosti in ga zares preizkusili. Komaj čakam na začetek," je svoje misli pred sezono strnil Monačan.
V katalonski prestolnici bo med 26. in 30. januarjem potekal "Shakedown Week", ki v formuli 1 predstavlja obdobje, v katerem lahko ekipe preizkusijo svoje dirkalnike pred uradnimi predsezonskimi testiranji. Ta bodo potekala v Bahrajnu, kjer sta načrtovana dva tridnevna testa, namenjena izpopolnjevanju in iskanju dodatne zmogljivosti.
