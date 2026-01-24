Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Formula 1

V kakšnem dirkalniku bosta tekmovala Leclerc in Hamilton?

Ljubljana, 24. 01. 2026 11.45 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Ferrari

V petek je tudi Ferrari razkril težko pričakovano podobo dirkalnika, s katerim bosta v prihajajoči sezoni formule 1 tekmovala Charles Leclerc in Lewis Hamilton. "Zelo je razburljivo, ko zaženejo dirkalnik in skozi telo začutiš vibracijo novega vozila," je povedal izkušeni Hamilton.

Italijanska ekipa Scuderia Ferrari je predstavila dirkalnik, ki nosi ime SF-26. Pod novimi smernicami so se osredotočili na agilnost šasije ter integracijo aerodinamičnih sistemov, vodja ekipe Fred Vasseur pa pravi, da je zaradi novih tehničnih pravil nov dirkalnik v primerjavi s svojim predhodnikom doživel največ sprememb v zadnjih 25 letih: "Dela smo se lotili čisto drugače. V vsakem pogledu smo začeli z ničle. Vsakič se veselimo začetka sezone, a tokrat še nekoliko bolj. Sezona 2026 bo zelo zanimiva."

Ferrari vizualno ostaja zvest tradiciji, s prepoznavno rdečo barvo, a tokrat s precejšnjim dodatkom bele, kar je razburilo določene navijače. Lewis Hamilton se s tem ne obremenjuje: "Spremljal sem postopno sestavljanje dirkalnika in trdo delo celotne ekipe. Kako vsi deli prihajajo iz različnih oddelkov in se na koncu povežejo v celoto, je najbolj razburljiv del leta. In da sem jaz eden od dveh, ki ga imata priložnost voziti na stezi, je nekaj neverjetnega," je skromno povedal sedemkratni svetovni prvak.

Ferrarijev dirkalnik za prihajajočo sezono
Ferrarijev dirkalnik za prihajajočo sezono
FOTO: Formula 1

Njegovim besedam se je pridružil tudi moštveni kolega Charles Leclerc, ki je prejšnjo sezono sklenil na petem mestu, tik pred legendarnim Britancem. "V ozadju je bilo ogromno pogovorov in dela, tako da sem navdušen, da je prišel trenutek, ko lahko z dirkalnikom zapeljem na stezo. Moramo preučiti nov sistem, da bomo lahko iztržili maksimum. V Barceloni bomo lahko dirkalnik potisnili do skrajnosti in ga zares preizkusili. Komaj čakam na začetek," je svoje misli pred sezono strnil Monačan.

V katalonski prestolnici bo med 26. in 30. januarjem potekal "Shakedown Week", ki v formuli 1 predstavlja obdobje, v katerem lahko ekipe preizkusijo svoje dirkalnike pred uradnimi predsezonskimi testiranji. Ta bodo potekala v Bahrajnu, kjer sta načrtovana dva tridnevna testa, namenjena izpopolnjevanju in iskanju dodatne zmogljivosti.

formula 1 ferrari lewis hamilton charles leclerc predstavitev

Mercedesu v novi sezoni vloga glavnega favorita

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
24. 01. 2026 12.19
En drugi naslov par dni nazaj....👉S kakšnim dirkalnikom bo v novi sezoni tekmoval Audi?🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Mean Cat
24. 01. 2026 12.10
Ze spet bela barva kar je v preteklosti bil sinonim za slabo sezono. Tile se tud nic ne naucijo. Ferrari je oz. mora bit cel rdec in pika!
Odgovori
+1
2 1
Senca6
24. 01. 2026 12.50
ja zdaj je barva kriva hahaha...saj pa paše.-..lepše pride ker oni plavi HP vse pokvari drugače..zdaj pa lepše pride zaradi bele podlage
Odgovori
0 0
Mean Cat
24. 01. 2026 12.55
Ne štekaš...... no saj bo bolje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
moskisvet
Portal
Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
dominvrt
Portal
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
okusno
Portal
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
voyo
Portal
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469