'V Madridu je prostora za napake manj kot v Monaku'

Prva dva preizkusa dirkališča sta pripadla srebrnim puščicam. Na uvodnem treningu je bil najhitrejši George Russell, drugega pa je osvojil njegov moštveni kolega. Blizu sta bila tudi oba Ferrarija, ki pa vendarle nista uspela s prvega mesta sklatiti Mercedesa. Pri novem dirkališču v oči najbolj bodejo ostri ovinki in neizprosna varnostna ograda, ki jo je od blizu "spoznal" Arvid Lindblad.

Russell je šel v svoji oceni nove proge do te mere, da jo je po zahtevnosti uvrstil pred famozno prizorišče v Monaku: "Mislim, da je v Madridu prostora za napake še celo nekoliko manj. To govorim predvsem zaradi hitrosti, ki jo dirkač doseže. V Monaku je ograda bližje, a pelješ počasneje in imaš vendarle več časa, da reagiraš in preprečiš trk."

Najbolj atraktiven je zagotovo ovinek "La Monumental", ki je dolg kar 550 metrov in se ponaša s 24-odstotnim naklonom. Gre za najdaljši nagnjen ovinek na koledarju Formule 1. "Steza je izredno zahtevna. Od novih prizorišč je zgolj proga v Savdski Arabiji primerljivo zahtevna. Zelo težko je najti prave linije pri ovinkih," pa je o novi stezi na koledarju kraljice motošporta povedal Lewis Hamilton.