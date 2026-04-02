'V Miamiju se bo začelo povsem novo prvenstvo'

Fred Vasseur FOTO: Profimedia

Ekipa Ferrarija je letošnjo sezono začela z dobrimi predstavami. Rdeči so imeli dirkača na odru za zmagovalce na vsaki dirki, v Avstraliji in na zadnji dirki na Japonskem je tretje mesto zasedel Charles Leclerc, Lewis Hamilton pa je tretje mesto osvojil na dirki na Kitajskem. Monačan in Britanec sta se na stezi večkrat pomerila tudi v neposrednem dvoboju, kar šefu Ferrarija Fredu Vasseurju ne povzroča sivih las, temveč je ta nad dirkanjem svojih predstavnikov navdušen. "Dokler oba prideta do cilja, sem zadovoljen. Mislim, da bi vsaka ekipa raje imela oba avtomobila spredaj kot enega spredaj in enega zadaj. Zelo se spoštujeta in dobro vesta, da je Ferrari na prvem mestu. Na stezi delujeta zelo dobro."

Ferrarijeva Lewis Hamilton in Charles Leclerc se pogosto znajdeta v medsebojnih obračunih. FOTO: Profimedia

Njegova dirkača trenutno v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zasedata tretje in četrto mesto, pred njima sta le Mercedesova Kimi Antonelli in George Russell. Po prvih treh dirkah sezone Leclerc za vodilnim Antonellijem zaostaja za 23, Hamilton pa za 31 točk. "Dobro je osvajati točke in ostajati v boju za prvenstvo, saj je to pomembno za preostanek sezone. Na ravninah imamo primanjkljaj v hitrosti, ampak takšna je realnost, imamo prostor za napredek," je po preizkušnji na dirkališču Suzuka o rezultatih Ferrarijevih dirkačev dejal Vasseur.

Ferrari FOTO: Profimedia

Ferrari ima sedaj mesec dni časa, da nadgradi svoj dirkalnik in odpravi pomanjkljivosti, saj sta dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji zaradi varnostnih razmer in spopadov na Bližnjem vzhodu odpovedani, dirkaška karavana pa se bo naslednjič zbrala v začetku maja v Miamiju. Vasseur meni, da bi lahko bil prav ta dolg premor ključen. "Vsi bodo v Miami prinesli nove dele, imeli bodo čas za delo na programski opremi, tako da se bo začelo povsem novo prvenstvo. Imamo mesec dni brez dirk, kar v Formuli 1 ni običajno. Vse ekipe se bodo na vse pretege trudile izboljšati svoje dirkalnike in vse bodo storile korak naprej," je prepričan.

Ferrari FOTO: Profimedia