V Miamiju se lahko dokončno ustavi prevlada Mercedesa v letošnji sezoni

Izredno zanimiv drugi dirkaški dan v Miamiju nam je dal zmagovalca sprint dirke. To je še četrtič v karieri uspelo Landu Norrisu . Aktualni svetovni prvak je na vrhu prehitel svojega moštvenega kolega Oscarja Piastrija , ki je poskrbel za dvojno slavje McLarna. Tretje mesto je pripadlo dirkaču Ferrarija Charlesu Leclercu , kar pomeni, da se prvič v letošnji sezoni na stopničke nista uvrstila dirkača Mercedesa.

Trenutno vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli se je sicer odkupil v kvalifikacijah, kjer je prehitel Maxa Verstappna in Leclerca ter prišel do tako želenega 'pole-positiona'. Znova pa je razočaral George Russell , ki je zasedel šele peto mesto. Britanec je priznal, da mu steza na Floridi ne ustreza. Srebrne puščice so sezono začele brezhibno, prav na vseh treh uvodnih dirkah je zmaga pripadla Mercedesu, pri katerem radi pogledajo tudi na razpredelnico skupnega seštevka, kjer prav tako kraljujeta Antonelli in Russell.

Na veliki nagradi Miamija bi lahko prišlo do konca nadvlade Mercedesa. Največjo nevarnost predstavljata oba McLarnova dirkača, ki sta pokorila konkurenco na sprinterski preizkušnji. Svojo računico pa bo zagotovo imel tudi Verstappen, ki je na zadnjih kvalifikacijah vendarle pokazal svoj pravi obraz in si priboril štart iz prve vrste. Seveda pa ne gre pozabiti na ekipo Ferrarija, ki tudi računa na svoja dirkača.

Vse okoliščine obetajo novo izredno atraktivno dirko formule 1.