Formula 1

V Miamiju se lahko dokončno ustavi prevlada Mercedesa v letošnji sezoni

Miami, 03. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Lu.M
Kimi Antonelli

Po dveh dneh, polnih adrenalina in dirkaške akcije, nas čaka še sklepno dejanje v Miamiju. To je seveda dirka, ki nam bo po petih tednih premora znova dala zmagovalca v kraljevskem razredu kraljice motošporta. Najboljše izhodišče si je na kvalifikacijah priboril Kimi Antonelli. Za obema dirkačema Mercedesa je sicer nekoliko slabši konec tedna. Ali se bo na Floridi končala prevlada srebrnih puščic, ki traja od začetka sezone? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 21.30.

Izredno zanimiv drugi dirkaški dan v Miamiju nam je dal zmagovalca sprint dirke. To je še četrtič v karieri uspelo Landu Norrisu. Aktualni svetovni prvak je na vrhu prehitel svojega moštvenega kolega Oscarja Piastrija, ki je poskrbel za dvojno slavje McLarna. Tretje mesto je pripadlo dirkaču Ferrarija Charlesu Leclercu, kar pomeni, da se prvič v letošnji sezoni na stopničke nista uvrstila dirkača Mercedesa.

Trenutno vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli se je sicer odkupil v kvalifikacijah, kjer je prehitel Maxa Verstappna in Leclerca ter prišel do tako želenega 'pole-positiona'. Znova pa je razočaral George Russell, ki je zasedel šele peto mesto. Britanec je priznal, da mu steza na Floridi ne ustreza. Srebrne puščice so sezono začele brezhibno, prav na vseh treh uvodnih dirkah je zmaga pripadla Mercedesu, pri katerem radi pogledajo tudi na razpredelnico skupnega seštevka, kjer prav tako kraljujeta Antonelli in Russell.

George Russell
George Russell
FOTO: Profimedia

Na veliki nagradi Miamija bi lahko prišlo do konca nadvlade Mercedesa. Največjo nevarnost predstavljata oba McLarnova dirkača, ki sta pokorila konkurenco na sprinterski preizkušnji. Svojo računico pa bo zagotovo imel tudi Verstappen, ki je na zadnjih kvalifikacijah vendarle pokazal svoj pravi obraz in si priboril štart iz prve vrste. Seveda pa ne gre pozabiti na ekipo Ferrarija, ki tudi računa na svoja dirkača.

Vse okoliščine obetajo novo izredno atraktivno dirko formule 1. Kot ste že vajeni, boste dogajanje lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 21.30, pred samo dirko pa smo za vas znova pripravili izredno bogat studijski del.

formula 1 miami mercedes antonelli russell verstappen norris piastri

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, misli dvojčkov so razpršene
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Naključni morilec
Kmetija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
