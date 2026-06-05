V Monacu tudi Domen Prevc: To je vrhunec v Formuli 1

Formula 1 z razlogom velja za kraljico motošporta. V dirkaškem paddocku nikoli ne manjka znanih obrazov, zlasti iz sveta športa, tokrat pa smo med garažami ujeli slovenskega smučarskega skakalca Domna Prevca. "Od nekdaj že spremljam Formulo 1, sploh v zadnjih letih nekoliko več. Časovno se mi je nekako izšlo, da sem se lahko ustavil v Monaku," nam je v Monacu povedal najboljši skakalec lanske zime.

Dirka po ulicah Monte Carla je za Prevca nekaj posebnega in zato mu je še v toliko večje veselje, da si je lahko delček dogajanja ogledal tudi v živo. "To je vrhunec Formule, ne samo dirkaški del, tudi vse obrobno dogajanje. Proga je tu drugačna kot povsod drugje, je mestna proga. Čeprav ne dosežejo tako visoke hitrosti in je manj prehitevanj kot kje drugje, ampak samo mesto in Monako dodata svoj čar, zaradi katerega je vredno priti sem." In s čim ga velika nagrada Monaka tako navduši? "Fascinira me ne samo tekmovanje, ampak tudi dogodek, kako je organiziran, kateri sponzorji so tukaj, kakšen spektakel naredijo iz dogodka, ki pritegne ne le množico ljudi, tudi množico plovil in denarja. To je res dober dogodek, na katerega si želi priti vsak," je navdušeno opisoval Prevc.

Za Maxa Verstappna pesti stiska tudi Domen Prevc. FOTO: Profimedia

Seveda ima slovenski as tudi svojega favorita, za katerega stiska pesti. Kot nam je zaupal, je to Max Verstappen. "On je zame najboljši dirkač, najbolje dirka, gre najbolj na polno. Ne samo v Formuli 1, ampak za katerikoli volan poprime, je hiter in pokaže, da ni zastonj na vrhu in da res rad dirka. Verstappen je zame številka 1," meni dobitnik velikega kristalnega globusa.