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Formula 1

V Monacu tudi Domen Prevc: To je vrhunec v Formuli 1

Monte Carlo, 05. 06. 2026 18.48 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž. E.K.P
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Velika nagrada Monaka v Formuli 1 vsako leto v kneževino privabi številne znane obraze. V Monte Carlu je naša novinarka Eva Koderman Pavc ujela tudi najboljšega skakalca lanske zime Domna Prevca. Zvezdnik smučarskih skokov je priznal, da je velik ljubitelj Formule 1, zaupal pa nam je tudi, za katerega izmed dirkačev stiska pesti.

Formula 1 z razlogom velja za kraljico motošporta. V dirkaškem paddocku nikoli ne manjka znanih obrazov, zlasti iz sveta športa, tokrat pa smo med garažami ujeli slovenskega smučarskega skakalca Domna Prevca.

"Od nekdaj že spremljam Formulo 1, sploh v zadnjih letih nekoliko več. Časovno se mi je nekako izšlo, da sem se lahko ustavil v Monaku," nam je v Monacu povedal najboljši skakalec lanske zime. 

Dirka po ulicah Monte Carla je za Prevca nekaj posebnega in zato mu je še v toliko večje veselje, da si je lahko delček dogajanja ogledal tudi v živo. "To je vrhunec Formule, ne samo dirkaški del, tudi vse obrobno dogajanje. Proga je tu drugačna kot povsod drugje, je mestna proga. Čeprav ne dosežejo tako visoke hitrosti in je manj prehitevanj kot kje drugje, ampak samo mesto in Monako dodata svoj čar, zaradi katerega je vredno priti sem."

In s čim ga velika nagrada Monaka tako navduši?  "Fascinira me ne samo tekmovanje, ampak tudi dogodek, kako je organiziran, kateri sponzorji so tukaj, kakšen spektakel naredijo iz dogodka, ki pritegne ne le množico ljudi, tudi množico plovil in denarja. To je res dober dogodek, na katerega si želi priti vsak," je navdušeno opisoval Prevc.

Za Maxa Verstappna pesti stiska tudi Domen Prevc.
Za Maxa Verstappna pesti stiska tudi Domen Prevc.
FOTO: Profimedia

Seveda ima slovenski as tudi svojega favorita, za katerega stiska pesti. Kot nam je zaupal, je to Max Verstappen. "On je zame najboljši dirkač, najbolje dirka, gre najbolj na polno. Ne samo v Formuli 1, ampak za katerikoli volan poprime, je hiter in pokaže, da ni zastonj na vrhu in da res rad dirka. Verstappen je zame številka 1," meni dobitnik velikega kristalnega globusa.

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Verstappen je veliko nagrado Monaka začel solidno, s tretjim mestom na prvem in drugem prostem treningu. Pred njim sta bila le Ferrarija, ki sta prvi dan dirkaškega vikenda letela po ulicah Monte Carla. Dopoldanski trening je dobil Charles Leclerc, popoldanskega pa Lewis Hamilton. Favorita za zmago Prevc vidi zlasti v Monačanu.

"To je Leclercov dom. Tu je enkrat že zmagal in ta želja, duh, mu bo dal nekaj več zagona. Ampak jaz pa bom še vedno navijal za Verstappna," je sklenil.

Dirkaško dogajanje v Monte Carlu se bo nadaljevalo v soboto. Ob 12.30 bodo dirkači opravili s še zadnjim prostim treningom, ob 16.00 pa se bodo pomerili še v kvalifikacijah.

formula 1 domen prevc monako monte carlo

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juventina10
05. 06. 2026 19.47
zasluženo Domen
Odgovori
+1
1 0
VladdyDaddy
05. 06. 2026 19.20
Navija, ker sponzor tako reče
Odgovori
+1
1 0
MikeyD
05. 06. 2026 19.35
Ha, ha, ti pa si, da ne napisem kaj. 😂😂
Odgovori
+1
1 0
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