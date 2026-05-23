V Montrealu čas za kvalifikacije: Russell prvi favorit za 'pole'

Sprint je postregel z zanimivim razpletom. V prvih krogih sta se udarila moštvena kolega pri Mercedesu George Russell in Kimi Antonelli. Britanec in Italijan sta v šestem krogu tudi zadela, Antonelli je zapeljal s steze in pri tem izgubil precej časa, zdrsnil je tudi za Landa Norrisa.
Norris je držal stik z Russllom, a mu ni uspelo pripraviti uspešnega napada. Veliko težav je imel že s tem, da je pred borbenom razpoloženim Antonellijem ubranil drugo mesto.
Russell, ki je slavil že na kvalifikacijah pred sprintom, je tako prvi favorit tudi za zmago na kvalifikacijah za nedeljsko dirko. Njegovega največjega tekmeca gre iskati v moštvenem kolegu Antonelliju, nevaren pa bo tudi Norris.
Svojo računico imajo tudi v Ferrariju. Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta sprint začela in tudi končala na petem oziroma šestem mestu, zagotovo pa ciljata više.
