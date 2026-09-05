Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

V Monzi vse v znamenju Formule 1, Ferrari je tukaj religija

Monza, 05. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Ferrari

Dirkalniki iz kock v izložbah trgovin, usmerjevalne table na vsakem koraku, zastave, dresi in množice navijačev z vseh koncev sveta. V Monzi ta konec tedna ni mogoče spregledati, da je v mesto prišla Formula 1. Pravzaprav je občutek ravno obraten – da je mesto za nekaj dni postalo del Formule 1. In čeprav je med navijači mogoče najti praktično vse barve, je ena daleč pred vsemi - Ferrarijeva rdeča.

Dovolj je že nekaj minut v Monzi, da razumeš, zakaj se ob Veliki nagradi Italije govori o rdečem morju. Ferrari je povsod. Na zastavah, kapah, majicah, avtomobilih in izložbah. Tudi trgovine, ki z avtomobilizmom nimajo praktično nič skupnega, so se prilagodile največjemu športnemu dogodku konca tedna na tem območju.

V zadnjih dneh sem govoril z navijači iz Kitajske, Argentine in Brazilije. V Italijo so prišli samo zaradi Formule 1. Enega bolj nenavadnih prizorov pa mi je pripravil Avstrijec v Ferrarijevih barvah. Na rami je imel ogromno tetovažo s portretom Ayrtona Senne.

Navijač Ferrarija s tetovažo Ayrtona Senne.
Navijač Ferrarija s tetovažo Ayrtona Senne.
FOTO: 24ur.com

Na prvi pogled nenavadna kombinacija. Navijač Ferrarija, na koži pa eden največjih simbolov McLarnove zgodovine. Po drugi strani pa morda popoln prikaz Formule 1. Ekipe deli rivalstvo, navijače barve, toda največji dirkači vendarle presegajo meje posameznih moštev.

Vsi želijo čim bližje, a privilegij imajo le redki

Gneča je praktično povsod. Na cestah okoli dirkališča, v parku, navijaški coni, pit laneu in pred vhodi. Ljudje stojijo ob ograjah, iščejo najboljše točke za fotografijo in čakajo, da bi vsaj za nekaj sekund od blizu videli dirkača, člana ekipe ali dirkalnik. Vsi želijo pokukati v svet, ki ga večino leta spremljajo samo prek televizijskih zaslonov.

Navijači Ferrarija
Navijači Ferrarija
FOTO: Profimedia

Kako kontrasten je ta svet. Le nekaj deset metrov lahko loči navijača, ki več ur čaka ob ograji, od paddocka, kjer se sprehajajo dirkači, šefi ekip, nekdanji svetovni prvaki, športniki iz drugih panog in številni znani obrazi. Nekdanji dirkači, ki smo jih nekoč gledali za volanom, danes mimo hodijo z mikrofonom v roki kot televizijski analitiki ali novinarji. Tudi to je Formula 1. Šport, posel, spektakel in prestiž, vse na nekaj sto metrih.

Ko mimo prileti dirkalnik, ga vidiš le za hip

Monzi z razlogom pravijo tempelj hitrosti. To je mogoče razložiti s številkami, toda šele ob stezi zares dojameš, kaj pomeni, ko dirkalnik Formule 1 mimo tebe prileti z več kot 300 kilometri na uro.

Zvok je težko opisati. Najbližja primerjava je izstrelek ali raketa, ki švigne mimo tebe. Najprej jo zaslišiš, nato jo za trenutek zagledaš – in že je ni več. Pri okoli 350 kilometrih na uro dirkalnik v eni sekundi prevozi skoraj 100 metrov. Približno dolžino nogometnega igrišča.

Ferrari
Ferrari
FOTO: Profimedia

Ob televizijskem prenosu lahko spremljaš vsak zavoj, linijo in premik dirkača. Ob stezi pa je vtis povsem drugačen. Hitrost je tako velika, da avtomobila skoraj ne uspeš zares pogledati. Samo švigne mimo. In šele takrat postane nekoliko bolj jasno, kako na robu so stvari, ki jih ti dirkači počnejo vsak konec tedna.

Ferrari pred vsem

A v Monzi hitrost vendarle ni najpomembnejša stvar. Najpomembnejša je rdeča barva. Italija ima v Kimiju Antonelliju domačega dirkača, ki sodi med največje zgodbe letošnje sezone. Logično bi bilo pričakovati, da bodo domači navijači sanjali predvsem o italijanski zmagi v Monzi.

Preberi še Kazen prav na domači dirki: vodilni Antonelli bo v Monzi začel iz ozadja

Toda med pogovori z njimi sem dobil precej drugačen vtis. "Kimi nas ne zanima. Zanima nas Ferrari. Ferrari je religija. Ferrari pomeni vse," poudarjajo eden za drugim.

Odgovori so bili presenetljivo neposredni. Tudi ko jih vprašaš, ali bi v neposrednem boju za zmago izbrali italijanskega dirkača ali Ferrari, pri večini ni nobenega dvoma. Ferrari. Gre za pripadnost, ki se prenaša med generacijami.

Leclerc že ve, kako je videti rdeče morje

Zato imajo domači navijači na Charlesa Leclerca še posebej lepe spomine. Monačan je v Monzi s Ferrarijem zmagal že dvakrat, leta 2019 in 2024. Pred dvema letoma je prav njegovo slavje sprožilo prizore, zaradi katerih izraz rdeče morje dobi dobeseden pomen.

Preberi še Hamilton v Schumacherjevem Ferrariju lovi Schumacherjev rekord

Letos Ferrari znova prihaja z velikimi pričakovanji. Konkurenca bo huda. Lando Norris je v Monzo prišel po dveh zaporednih zmagah, toda že prvi kilometri letošnjega konca tedna so tifosom dali razlog za optimizem.

Mehaniki se pred menjavo gum ogrevajo

Eden najbolj zanimivih prizorov tega konca tedna pa se je zgodil pred garažami, ko smo lahko spremljali trening mehanikov za postanke v boksih.

Na televiziji vse skupaj deluje skoraj rutinsko. Dirkalnik se ustavi, okoli njega skoči skupina mehanikov, štiri pnevmatike izginejo, štiri nove so nameščene in nekaj sekund pozneje voznik že nadaljuje dirko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od blizu ugotoviš, koliko dela se skriva v teh nekaj sekundah. Pred treningom se mehaniki celo ogrevajo. Raztezanje, poskoki, hitri gibi. Skoraj kot skupina nogometašev pred rekreacijo. Nato vsak zasede svoje mesto. In začne se ponavljanje. Prihod dirkalnika. Dvig. Odvijanje kolesa. Menjava. Privijanje. Spust. In še enkrat.

Vsak gib je natančno določen, vsak posameznik ve, kam mora stopiti in kaj mora narediti. Razlika nekaj centimetrov ali nekaj stotink lahko v nedeljo odloči o mestu na stezi. Formula 1 je šport, v katerem se milijoni evrov, stotine zaposlenih in mesece priprav na koncu pogosto skrčijo na nekaj desetink sekunde.

formula 1 monza vn italije ferrari

Formula 1 napoveduje spektakel, kakršnega še ni bilo

Moskisvet.com Nepričakovano: Ferrari se odpoveduje rdeči barvi
24ur.com Ferrarijev dirkalnik v središču Ljubljane navdušil navijače
24ur.com Kako sploh gledati Formulo 1 na VOYO? Vodič za nove in stare navijače
24ur.com Kako dobro znani Slovenci poznajo Formulo 1?
24ur.com Najbolj legendarne steze F1, ki so na letošnjem koledarju
24ur.com Formula 1 na VOYO že ta konec tedna!
24ur.com Formula 1 na VOYO, vse vsebine na enem mestu!
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Igralka v Benetkah pokazala, kako samozavestno nosi svoje obline
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Pozabite na Firence: ta del Toskane osvaja vse, ki ga obiščejo
Pozabite na Firence: ta del Toskane osvaja vse, ki ga obiščejo
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
vizita
Portal
Bolje pojesti jajce kot tole: živilo, ki ima sloves zdravega zajtrka, a lahko hitro dvigne krvni sladkor
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
cekin
Portal
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
moskisvet
Portal
Izgubil je ženo zaradi raka, nato pa spoznal žensko, ki mu je vrnila srečo
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
dominvrt
Portal
Preden jih raznese veter: zdaj poberite semena teh rastlin
Skrivnost mačje ljubezni: Znanost o navezanosti na lastnika
Skrivnost mačje ljubezni: Znanost o navezanosti na lastnika
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
okusno
Portal
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
voyo
Portal
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Talkman
Talkman
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929