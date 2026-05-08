V naslednji sezoni formule 1 več poudarka na bencinu

Danes so predstavniki ekip, krovne zveze Fie in proizvajalcev motorjev izvedli sestanek, na katerem so se okvirno dogovorili za spremembe pravil. Te bo moral sicer še potrditi svet Fie, pa tudi proizvajalci motorjev.

Kot je sporočilo vodstvo formule 1, so se načeloma že dogovorili za spremembe pravil, ki se nanašajo na pogonske sklope, kar naj bi prispevalo k večji varnosti dirkačev, pa tudi večji tekmovalnosti in izenačenosti udeleženih dirkalnikov. Po tem predlogu bodo povečali moč bencinske pogonske enote za 50 kW, medtem ko bi se moč električnega dela oziroma sistema za zbiranje energije zmanjšala za prav toliko.