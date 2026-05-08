Formula 1

V naslednji sezoni formule 1 več poudarka na bencinu

London, 08. 05. 2026 19.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
VN Miamija

V tekmovanju formule 1 bodo v naslednji sezoni spremenili pravila tako, da bodo pogonske enote imele več moči pri bencinskem delu in manj pri električnem, je po današnjem sestanku krovne zveze Fie, vodij ekip in proizvajalcev motorjev sporočilo vodstvo tekmovanja.

FOTO: AP

Danes so predstavniki ekip, krovne zveze Fie in proizvajalcev motorjev izvedli sestanek, na katerem so se okvirno dogovorili za spremembe pravil. Te bo moral sicer še potrditi svet Fie, pa tudi proizvajalci motorjev.

Kot je sporočilo vodstvo formule 1, so se načeloma že dogovorili za spremembe pravil, ki se nanašajo na pogonske sklope, kar naj bi prispevalo k večji varnosti dirkačev, pa tudi večji tekmovalnosti in izenačenosti udeleženih dirkalnikov. Po tem predlogu bodo povečali moč bencinske pogonske enote za 50 kW, medtem ko bi se moč električnega dela oziroma sistema za zbiranje energije zmanjšala za prav toliko.

V tej sezoni so se pravila sicer že temeljito spremenila, vendar je po sedanji delitvi moči razmerje med bencinskim in električnim pogonskim delom razdeljeno na enakovredni polovici. Po novem predlogu bi se lahko tehtnica nagnila v prid bencinskega dela do 60 odstotkov, kar bi odgovarjalo številnim dirkačem, saj so se v uvodnem delu sezone mnogi pritoževali, da ne vozijo več dirkalnikov s stopalko za plin, ampak morajo gledati, kako bodo uporabili baterijo.

formula 1 pravila sezona 2026/27

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

