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Formula 1

'V zaključku kvalifikacij sem bil nekoliko pod stresom.'

Silverstone, 05. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kimi Antonelli

Celotni konec tedna v Veliki Britaniji je bolj ali manj v znamenju dveh dirkačev. Lewis Hamilton je bil najboljši v petek, ko je postavil najboljši čas treninga in sprint kvalifikacij, v soboto pa je vajeti v svoje roke prevzel Kimi Antonelli z zmago na četrtem sprintu sezone in "pole" pozicijo za nedeljsko dirko velike nagrade Velike Britanije. Italijan je priznal, da je bil ob koncu kvalifikacij nekoliko pod stresom, saj ni navajen iti prvi na stezo.

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Za deveto prizorišče letošnje sezone so se dirkači kraljice motošporta preselili v Veliko Britanijo, natančno na legendarno dirkališče v Silverstonu. Največ motivacije na tej dirki imajo predvsem domači dirkači Lewis Hamilton, George Russell in Lando Norris, ki se želijo izkazati pred domačo publiko.

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Po petkovem dnevu je najbolje kazalo sedemkratnemu svetovnemu prvaku v dirkalniku Ferrarija Hamiltonu, ki je slavil tako na treningu kot na sprint kvalifikacijah. Na petem mestu je končal Russell, lanski zmagovalec VN Velike Britanije Norris pa mesto za njim. A britansko zabavo se je več kot očitno odločil pokvariti vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, ki je najprej v boju za sprintersko zmago premagal Hamiltona. Italijan je svojo premoč na stezi v Silverstonu kronal tudi v kvalifikacijah, v katerih si je petič v karieri priboril najboljši štartni položaj.

Kimi Antonelli je poleg sprinta dobil tudi kvalifikacije za nedeljsko dirko.
Kimi Antonelli je poleg sprinta dobil tudi kvalifikacije za nedeljsko dirko.
FOTO: Profimedia

Ko so se dirkači v zadnjem delu kvalifikacij še drugič podali na stezo, da bi odpeljali krog, je Antonelli svoji ekipi sporočil, da ni bil zadovoljen, ker je bil prvi na stezi, zaradi česar je bil, kot je tudi sam povedal po končanem dnevu, tudi malce pod stresom. "Bil sem nekoliko pod stresom, saj nikoli zares ne maram nastopiti prvi v zadnjem delu kvalifikacij, a zadnji krog je bil hiter. Vse se je poklopilo," je povedal italijanski najstnik in še dodal: "Z vetrom je bilo precej zapleteno, saj je bil zelo sunkovit in nepredvidljiv. A vendarle smo skozi kvalifikacije stopnjevali ritem in osvojitev najboljšega štartnega položaja je res velik uspeh."

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Na vprašanje, kaj so čez noč spremenili pri ekipi, da so postali konkurenčni Hamiltonu, je najstnik dejal: "Čisto nič nismo spremenili."

Ali bo Italijanu uspelo pokvariti britansko zabavo, bomo izvedeli v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 15.30 dalje, ko začnemo s studijskim delom.

formula 1 vn velike britanije dirka silverstone

Antonelli poleg sprinta najhitrejši tudi v kvalifikacijah

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