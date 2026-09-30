Večni Alonso ostaja v F1: Dirkanje je moje življenje in strast

Ko je Alonso leta 2001 debitiral v Formuli 1, je imel 19 let. Danes jih šteje 45, prihodnje leto jih bo dopolnil 46. Vmes je z Renaultom osvojil naslova svetovnega prvaka v letih 2005 in 2006, zapustil prvenstvo in se vanj vrnil. Še vedno vztraja na startni vrsti.
Prav zato je odločitev španskega veterana znova nekaj posebnega. Aston Martin je letos zadnji med konstruktorji, Alonso pa je kljub težavni sezoni presodil, da želi ostati del projekta. "Za odločitev sem si vzel čas, toda dirkanje je moje življenje in moja strast. Vem, da imam še vedno hitrost in odločnost za tekmovanje na najvišji ravni," je sporočil ob podaljšanju pogodbe.
Alonso je že dolgo več kot le najstarejši dirkač na startni vrsti. Je fenomen vztrajnosti. Generacije tekmecev so se menjale, on pa še vedno verjame, da lahko z Aston Martinom poseže višje. V ekipi pri preobratu veliko pričakujejo tudi od Adriana Neweyja. Ali mu bodo lahko zagotovili dovolj konkurenčen dirkalnik, ostaja odprto vprašanje.
Alonso in Stroll bosta prihodnje leto petič zapored dirkaška kolega. Pred njima je že ta konec tedna Velika nagrada Bahrajna, ki bo po koledarju Formule 1 potekala v Maleziji. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.
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