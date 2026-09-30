Večni Alonso ostaja v F1: Dirkanje je moje življenje in strast

Ko je Alonso leta 2001 debitiral v Formuli 1, je imel 19 let. Danes jih šteje 45, prihodnje leto jih bo dopolnil 46. Vmes je z Renaultom osvojil naslova svetovnega prvaka v letih 2005 in 2006, zapustil prvenstvo in se vanj vrnil. Še vedno vztraja na startni vrsti.

Prav zato je odločitev španskega veterana znova nekaj posebnega. Aston Martin je letos zadnji med konstruktorji, Alonso pa je kljub težavni sezoni presodil, da želi ostati del projekta. "Za odločitev sem si vzel čas, toda dirkanje je moje življenje in moja strast. Vem, da imam še vedno hitrost in odločnost za tekmovanje na najvišji ravni," je sporočil ob podaljšanju pogodbe.