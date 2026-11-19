Štirikratni prvak Max Verstappen je bil pred začetkom dogajanja v mestu greha popolnoma iskren. "Trudil se bom, da ostanem tretji v konstruktorskem prvenstvu. Nobenega zadovoljstva ne vidim v tem, da bi bil drugi, tretji ali četrti v prvenstvu. Ko enkrat osvajaš prvenstva, ti je za ostale rezultate vseeno," je brez dlake na jeziku povedal Nizozemec, ki trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku.

17 točk za njim, na tretjem mestu, se nahaja George Russell. Britancu bi končni naziv podprvaka zagotovo predstavljal vsaj malenkosten obliž na rane, ki mu jih je prizadejal potek prvenstva. "Ta konec tedna bomo močni. Gre za stezo, na kateri sem se v preteklosti dobro odrezal. Tukaj uživam v dirkanju. Izkazal sem se v Bakuju in Monzi, ki sta prav tako stezi z malo aerodinamičnega oprijema," je povedal Russell, ki se nadeja pozitivnega konca sezone.