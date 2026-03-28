Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Verstappen: Z dirkalnikom je nekaj narobe, bil je povsem nevozen

Suzuka, 28. 03. 2026 10.27

Avtor:
S.V.
Max Verstappen

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen bo nedeljsko dirko za VN Japonske po zanj zahtevnih kvalifikacijah začel z 11. mesta. Nizozemec priznava, da je bilo obvladovanje njegovega Red Bulla v kvalifikacijah spet zelo težko, potem ko je izpadel že v drugem delu.

Sezona se za štirikratnega svetovnega prvaka začenja zelo težko. Na Kitajskem ni osvojil točk niti v sprintu niti na dirki, slednjo pa je končal z odstopom zaradi tehnične okvare. Njegova najboljša kvalifikacijska uvrstitev letos ostaja osmo mesto, prav tako iz Kitajske, najboljši rezultat na dirki pa šesto mesto na uvodu sezone v Avstraliji.

Na dirkališču Suzuka je Max Verstappen v zadnjih letih dominiral, potem ko je osvojil najboljši startni položaj in zmago na zadnjih štirih dirkah. Tokrat pa bo začel šele z 11. mesta, saj je za skoraj dve desetinki zaostal za novincem ekipe Racing Bulls, Arvidom Lindbladom. Premagal ga je tudi moštveni kolega Isack Hadjar, medtem ko je za najhitrejšim časom Kimija Antonellija zaostal kar 1,2 sekunde.

"Ni dobro," je po kvalifikacijah dejal Verstappen. "Mislili smo, da smo na tretjem treningu nekaj popravili, a je bilo v kvalifikacijah spet zelo težko. Dirkalnik drsi, hkrati pa v sredini zavoja nimamo dovolj rotacije, kar povzroča zelo zapleteno ravnotežje. Na tej stezi to ni idealno. Zame je bil dirkalnik nevozen."

Na vprašanje, ali bi lahko z različnimi nastavitvami in spremembami dirkalnika našli rešitev, podobno kot lani, je Verstappen odgovoril, da so letošnje težave precej večje. "Mislim, da imamo večje težave kot lani. Nekateri deli dirkalnika trenutno ne delujejo tako, kot bi morali."

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615