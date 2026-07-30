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Formula 1

Sta Verstappen in Wolff na dopustu debatirala o novi pogodbi?

Sardinija, 30. 07. 2026 16.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Max Verstappen in Toto Wolff skupaj na dopustu

Nizozemski dirkač Formule 1 Max Verstappen in vodja ekipe Mercedes Toto Wolff sta bila ponovno opažena skupaj na počitnicah na Sardiniji. Prav zaradi fotografij pa se pojavljajo nove špekulacije o prestopu Nizozemca iz ekipe Red Bull, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k ekipi McLaren.

Po poročanju medijev naj bi bil dirkač Max Verstappen že drugo leto zapored na počitnicah fotografiran skupaj z vodjo ekipe Mercedes Totom Wolffom. Pridružili pa sta se jima tudi njuni partnerki Susie Wolff in Kelly Piquet.

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Ni jasno, kdaj so bile fotografije posnete, vendar se domneva, da so Verstappen in njegova družina že na Sardiniji, kjer je njegova jahta "Unleash the Lion" priplula v nedeljo popoldne.

Nizozemec naj bi bil v zadnjih letih pogosto povezan tudi z Mercedesom. Njegova prihodnost pri ekipi Red Bull je bila večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k ekipi McLaren.

Verstappnova prihodnost pri Red Bullu je bila že večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k McLarnu. Menjava sicer ni povsem izključena, vendar se v kratkoročnem obdobju ne zdi verjetna.

Max Verstappen ni zadovoljen s trenutnimi pravili.
Max Verstappen ni zadovoljen s trenutnimi pravili.
FOTO: AP

Po špekulacijah pa naj bi ekipa Red Bull Verstappnu ponudila novo pogodbo, s katero bi se njihovo sodelovanje podaljšalo z leta 2028 do leta 2029, vendar pa nova pogodba ne bi vsebovala klavzule o uspešnosti, kakršno vsebuje njegova trenutna pogodba.

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