Sta Verstappen in Wolff na dopustu debatirala o novi pogodbi?

Po poročanju medijev naj bi bil dirkač Max Verstappen že drugo leto zapored na počitnicah fotografiran skupaj z vodjo ekipe Mercedes Totom Wolffom . Pridružili pa sta se jima tudi njuni partnerki Susie Wolff in Kelly Piquet .

Ni jasno, kdaj so bile fotografije posnete, vendar se domneva, da so Verstappen in njegova družina že na Sardiniji, kjer je njegova jahta "Unleash the Lion" priplula v nedeljo popoldne.

Nizozemec naj bi bil v zadnjih letih pogosto povezan tudi z Mercedesom. Njegova prihodnost pri ekipi Red Bull je bila večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k ekipi McLaren.

Verstappnova prihodnost pri Red Bullu je bila že večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k McLarnu. Menjava sicer ni povsem izključena, vendar se v kratkoročnem obdobju ne zdi verjetna.