Sta Verstappen in Wolff na dopustu debatirala o novi pogodbi?

Po poročanju medijev naj bi bil dirkač Max Verstappen že drugo leto zapored na počitnicah fotografiran skupaj z vodjo ekipe Mercedes Totom Wolffom. Pridružili pa sta se jima tudi njuni partnerki Susie Wolff in Kelly Piquet.
Ni jasno, kdaj so bile fotografije posnete, vendar se domneva, da so Verstappen in njegova družina že na Sardiniji, kjer je njegova jahta "Unleash the Lion" priplula v nedeljo popoldne.
Nizozemec naj bi bil v zadnjih letih pogosto povezan tudi z Mercedesom. Njegova prihodnost pri ekipi Red Bull je bila večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k ekipi McLaren.
Verstappnova prihodnost pri Red Bullu je bila že večkrat pod vprašajem, v zadnjem času pa se njegovo ime povezuje s prestopom k McLarnu. Menjava sicer ni povsem izključena, vendar se v kratkoročnem obdobju ne zdi verjetna.
Po špekulacijah pa naj bi ekipa Red Bull Verstappnu ponudila novo pogodbo, s katero bi se njihovo sodelovanje podaljšalo z leta 2028 do leta 2029, vendar pa nova pogodba ne bi vsebovala klavzule o uspešnosti, kakršno vsebuje njegova trenutna pogodba.
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