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Formula 1

Verstappen je naveličan težav z dirkalnikom

Silverstone, 06. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Max Verstappen

Po oktobru 2024 je Charles Leclerc dosegel svojo prvo zmago v Formuli 1. Monačan je slavil na znameniti stezi v Silverstonu pred Georgem Russellom in moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom. Namesto slednjega bi lahko na najnižjo stopničko stopil Max Verstappen, ki se je odlično peljal, a na koncu zaradi ponovne težave z dirkalnikom dirko končal v pesku. Nizozemec je bil po pričakovanjih ob koncu dirke jezen na svoje moštvo.

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Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je po dirki, ki jo je zaradi ponovnih težav z dirkalnikom končal predčasno, povedal, da se še vedno bori s težavami z motorjem in ravnotežjem. Po kvalifikacijah je Nizozemec svoje moštvo pozval k menjavi pogonskega agregata, zaradi česar bi štartal iz garaže, a je njegovo moštvo to zavrnilo in Verstappen je dirko začel s sedmega mesta poleg ostalih dirkačev.

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Na vprašanje ene izmed novinark, zakaj član Red Bulla dirke ni začel iz garaže, je Verstappen odgovoril: "Ne postavljajte mi tega vprašanja ... Če bi bilo odvisno od mene, bi izbral drugo možnost. Veliko raje bi štartal iz boksov, ker bi bila dirka popolnoma enaka. Rekel sem jim: Na dirki bomo videli isto stvar," kar se je na koncu tudi zgodilo.

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Kljub nasprotujočim si pogledom je bil Red Bullov voznik na dobri poti do tretjih stopničk v sezoni. Velik vpliv na to so imele tudi težave drugih dirkalnikov. Dirkalniku Georgea Russlla se je pripetila počena pnevmatika, medtem ko je imel Kimi Antonelli težave z vzmetenjem dirkalnika. Štiri kroge pred koncem je Verstappen zdrsnil s steze in tako izgubil možnost za uvrstitev na zmagovalni oder.

Preko radia je Verstappen takoj izrazil svoje nezadovoljstvo z dirkalnikom. "Skratka, spet se je zgodilo, da se zadnje krilce med zavijanjem v ovinek ni povsem odprlo, zaradi česar izgubiš veliko podtlaka. Preprosto zletiš s steze." in dodal: "To je izjemno nevarno; dvakrat bi se lahko resno poškodoval. V Avstriji sem imel srečo, prav tako tukaj. A prav zato imaš vsega tega dovolj."

Dirkači Formule 1 ta konec tedna na sporedu nimajo dirke, bodo pa zato na vrsto prišli naslednji konec tedna, ko jih čaka velika nagrada Belgije.

f1 silverstone Max Verstappen odstop

Leclerc do zmage v Silverstonu, na stopničkah še Russell in Hamilton

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