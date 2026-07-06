Verstappen je naveličan težav z dirkalnikom

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je po dirki, ki jo je zaradi ponovnih težav z dirkalnikom končal predčasno, povedal, da se še vedno bori s težavami z motorjem in ravnotežjem. Po kvalifikacijah je Nizozemec svoje moštvo pozval k menjavi pogonskega agregata, zaradi česar bi štartal iz garaže, a je njegovo moštvo to zavrnilo in Verstappen je dirko začel s sedmega mesta poleg ostalih dirkačev.

Na vprašanje ene izmed novinark, zakaj član Red Bulla dirke ni začel iz garaže, je Verstappen odgovoril: "Ne postavljajte mi tega vprašanja ... Če bi bilo odvisno od mene, bi izbral drugo možnost. Veliko raje bi štartal iz boksov, ker bi bila dirka popolnoma enaka. Rekel sem jim: Na dirki bomo videli isto stvar," kar se je na koncu tudi zgodilo.

Kljub nasprotujočim si pogledom je bil Red Bullov voznik na dobri poti do tretjih stopničk v sezoni. Velik vpliv na to so imele tudi težave drugih dirkalnikov. Dirkalniku Georgea Russlla se je pripetila počena pnevmatika, medtem ko je imel Kimi Antonelli težave z vzmetenjem dirkalnika. Štiri kroge pred koncem je Verstappen zdrsnil s steze in tako izgubil možnost za uvrstitev na zmagovalni oder.

Preko radia je Verstappen takoj izrazil svoje nezadovoljstvo z dirkalnikom. "Skratka, spet se je zgodilo, da se zadnje krilce med zavijanjem v ovinek ni povsem odprlo, zaradi česar izgubiš veliko podtlaka. Preprosto zletiš s steze." in dodal: "To je izjemno nevarno; dvakrat bi se lahko resno poškodoval. V Avstriji sem imel srečo, prav tako tukaj. A prav zato imaš vsega tega dovolj."

Dirkači Formule 1 ta konec tedna na sporedu nimajo dirke, bodo pa zato na vrsto prišli naslednji konec tedna, ko jih čaka velika nagrada Belgije.