Verstappen na VN Nizozemske s prav posebno čelado

Ker se domača dirka Maxa Verstappna poslavlja, je Nizozemec predstavil prav poseben dizajn čelade za poslovitev dirke na dirkališču Zandvoort.
VN Nizozemske se je na koledar Formule 1 vrnila leta 2021, potem ko je bila nazadnje organizirana leta 1985, ko je zmago za McLaren osvojil Niki Lauda. Decembra 2024 pa je postalo znano, da se vodstvo Formule 1 in organizatorji dirke niso uspeli dogovoriti za dolgoročno sodelovanje. Tako bo po letošnji dirki vsega konec.
"Ikonična dirka Grand Prix. Nepozabni spomini, ki bodo ostali za vse življenje. Zadnja domača dirka, posebna čelada, poklon Nizozemski in Zandvoortu," je Nizozemec zapisal na družbenih omrežjih. Verstappen je na Zandvoortu osvojil tri zmage.
"To je moja domača dirka in zagotovo bom užival. Bilo bo super videti navijače. V redu, tam sicer ne bo več dirke Formule 1, a tam še vedno potekajo številne druge serije, in če si želiš dan na dirkališču, se proga ne bo kar izgubila. Zame to pomeni, da se bom še vedno lahko zabaval z vožnjo po njej," je Nizozemec dejal pred poletnim premorom.
Dirkači Formule 1 se bodo po poletnem premoru na steze vrnili med 21. in 23. avgustom, ko bo 12. dirko sezone gostila Nizozemska. Dirko boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.
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