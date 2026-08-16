Verstappen na VN Nizozemske s prav posebno čelado

Ker se domača dirka Maxa Verstappna poslavlja, je Nizozemec predstavil prav poseben dizajn čelade za poslovitev dirke na dirkališču Zandvoort.

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VN Nizozemske se je na koledar Formule 1 vrnila leta 2021, potem ko je bila nazadnje organizirana leta 1985, ko je zmago za McLaren osvojil Niki Lauda. Decembra 2024 pa je postalo znano, da se vodstvo Formule 1 in organizatorji dirke niso uspeli dogovoriti za dolgoročno sodelovanje. Tako bo po letošnji dirki vsega konec. "Ikonična dirka Grand Prix. Nepozabni spomini, ki bodo ostali za vse življenje. Zadnja domača dirka, posebna čelada, poklon Nizozemski in Zandvoortu," je Nizozemec zapisal na družbenih omrežjih. Verstappen je na Zandvoortu osvojil tri zmage.

Max Verstappen FOTO: AP