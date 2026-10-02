Verstappen najhitrejši na prvem prostem treningu

Formula 1 se je po devetih letih vrnila v Sepang, uvodni trening pa je najbolje opravil Max Verstappen. Nizozemec je bil najhitrejši pred Mercedesovim dirkačem Georgeem Russellom, uspešen začetek konca tedna za Red Bull pa je s tretjim mestom dopolnil Isack Hadjar.

Četrti čas je postavil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, petega pa vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Kimi Antonelli.

Verstappen ima na malezijsko prizorišče lepe spomine, saj je leta 2017 dobil zadnjo tamkajšnjo dirko Formule 1. Tokrat v Sepangu lovi prvo zmago v letošnji sezoni, potem ko je na zadnjih dveh preizkušnjah v Madridu in Bakuju osvojil drugo mesto.

Drugi prosti trening se začne ob 9.55. Neposredni prenos spremljajte na Kanalu A in VOYO.