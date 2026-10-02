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Formula 1

Verstappen najhitrejši na prvem prostem treningu

Sepang, 02. 10. 2026 07.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Max Verstappen

Max Verstappen je bil najhitrejši na prvem prostem treningu pred Veliko nagrado Bahrajna, ki jo tokrat gosti malezijski Sepang. Nizozemec je tako uspešno začel konec tedna na prizorišču, kamor se Formula 1 vrača po devetih letih. Drugi trening spremljajte ob 9.55 v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 se je po devetih letih vrnila v Sepang, uvodni trening pa je najbolje opravil Max Verstappen. Nizozemec je bil najhitrejši pred Mercedesovim dirkačem Georgeem Russellom, uspešen začetek konca tedna za Red Bull pa je s tretjim mestom dopolnil Isack Hadjar.

Četrti čas je postavil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, petega pa vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Kimi Antonelli.

Verstappen ima na malezijsko prizorišče lepe spomine, saj je leta 2017 dobil zadnjo tamkajšnjo dirko Formule 1. Tokrat v Sepangu lovi prvo zmago v letošnji sezoni, potem ko je na zadnjih dveh preizkušnjah v Madridu in Bakuju osvojil drugo mesto.

Drugi prosti trening se začne ob 9.55. Neposredni prenos spremljajte na Kanalu A in VOYO.

Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
Velika nagrada Bahrajna Formule 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
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