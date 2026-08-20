Verstappen o odnosu z Red Bullom: Z moje strani je bil vedno dober

Max Verstappen na VN Nizozemske še ni bil slabši kot drugi. Na petih domačih dirkah je trikrat zmagal, a letos v Zandvoort ne prihaja v vlogi glavnega favorita. Razlogov za optimizem pa mu kljub temu ne manjka: "Sezone nismo začeli tako, kot smo si želeli, ampak zdaj lepo napredujemo. Upam, da se bo ta trend nadaljeval."
Nizozemec je bil na začetku leta eden glasnejših kritikov novih pravil, njegov pristop pa ostaja enak. "Osredotočen sem na delo z ekipo, da poskusimo narediti dirkalnik hitrejši, tudi če pravila niso takšna, kot bi si želel. Prav hitro se ne bodo spremenila," pravi štirikratni svetovni prvak Formule 1.
Z Red Bullom ima Verstappen dolgo zgodovino sodelovanja in precej svobode glede aktivnosti zunaj tekmovanja. "Gre za odnos, ki se gradi skozi leta. Z moje strani je bil vedno dober. Red Bull je zame kot druga družina," dodaja 28-letnik, ki se redno srečuje z govoricami o prihodnosti: "Ne želim reči da ali ne, to ali ono o svoji prihodnosti. Že večkrat sem rekel, da ko bo kaj novega, bom to povedal sam."
Odgovor bi Verstappen lahko podal ta konec tedna v Zandvoortu, kjer bo, tako kot vedno, ciljal na zmago. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.
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