Verstappen po več kot 300 dneh čakanja pred lepo priložnostjo za zmago

"Vsaj enkrat si želim zmagati v tej sezoni," je pred dnevi dejal Max Verstappen. Po odličnem nastopu v kvalifikacijah se mu zdaj ponuja priložnost, da željo uresniči na dirkališču, na katero ima lepe spomine.

Prav Nizozemec je namreč pred devetimi leti dobil zadnjo dirko Formule 1 v Sepangu. Tokrat bi imela zmaga zanj še dodatno težo, saj je od njegovega zadnjega slavja minilo že več kot 300 dni, v letošnji sezoni pa še čaka na skok na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

S kvalifikacijskim nastopom je tekmecem poslal jasno sporočilo, toda najpomembnejši del naloge ga še čaka. Bo Sepang prizorišče njegove vrnitve na zmagovalni vrh?

Dirko za Veliko nagrado Bahrajna iz Malezije spremljajte na Kanalu A in VOYO. Prenos začnemo ob 8.30.