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Formula 1

Verstappen podaljšal sodelovanje z Red Bullom

Amsterdam, 20. 08. 2026 09.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Max Verstappen

Štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Max Verstappen je z ekipo Red Bull podaljšal pogodbo do 2030.

"Z velikim veseljem sporočamo, da je Max Verstappen podaljšal pogodbo do konca leta 2030," je omenjena ekipa zapisala na družbenem omrežju X.

Novica o podaljšanju pogodbe je prišla v času intenzivnih priprav na Verstappnovo domačo dirko za veliko nagrado Nizozemske, ki se bo v nedeljo ob 15. uri pričela v Zandvoortu.

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Osemindvajsetletni Verstappen je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini formule 1, doslej je dosegel 71 zmag. Med letoma 2021 in 2024 je osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka. Njegovo prevlado je lani prekinil Britanec Lando Norris, v letošnji sezoni pa je trenutno na šestem mestu.

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