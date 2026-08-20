Verstappen podaljšal sodelovanje z Red Bullom

"Z velikim veseljem sporočamo, da je Max Verstappen podaljšal pogodbo do konca leta 2030," je omenjena ekipa zapisala na družbenem omrežju X.
Novica o podaljšanju pogodbe je prišla v času intenzivnih priprav na Verstappnovo domačo dirko za veliko nagrado Nizozemske, ki se bo v nedeljo ob 15. uri pričela v Zandvoortu.
Osemindvajsetletni Verstappen je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini formule 1, doslej je dosegel 71 zmag. Med letoma 2021 in 2024 je osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka. Njegovo prevlado je lani prekinil Britanec Lando Norris, v letošnji sezoni pa je trenutno na šestem mestu.
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